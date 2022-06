Vlada je Roka Marolta s položaja direktorja Javne agencije za civilno letalstvo RS razrešila s 5. junijem, Kikec Trajkovićevo pa za vršilko dolžnosti direktorja imenovala s 6. junijem. Imenovana je za čas do imenovanja novega direktorja po izvedenem natečajnem postopku, a za največ šestih mesecev. Andreja Kikec Trajković je bila od leta 2012 na agenciji za civilno letalstvo zaposlena kot vodja sektorja za navigacijske službe zračnega prometa, so po dopisni seji sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Vlada je hkrati Marolta s 6. junijem imenovala za v. d. generalnega sekretarja na ministrstvu za finance, in sicer do imenovanja novega generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 5. decembra 2022.

Marolt - ki ga je vlada na prvi seji v sredo z 2. junijem do konca leta skupaj z Žigo Debeljakom, Mihom Resmanom, Diano Milivojević imenovala za neizvršnega direktorja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) - je diplomirani ekonomist in specialist menedžmenta. Zadnja leta je bil direktor agencije za civilno letalstvo, pred tem je bil dlje časa v nekdanjem letalskem prevozniku Adria Airways, kjer je prehodil pot od dispečerja do direktorja sektorja operative. Na čelo agencije za civilno letalstvo je prišel leta 2014, najprej kot v. d direktorja, leta 2015 pa je dobil polni mandat.

Vlada je danes poleg tega na predlog ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko za državnega sekretarja na ministrstvu imenovala Darija Krajčiča.