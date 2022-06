Ko so prišli v kočo, jih je Lopez ustrelil, ukradel njihov poltovornjak ter se odpeljal. Ujeli so ga več kot 300 kilometrov stran od koče, ki je v kraju Centerville. Pri sebi je imel polavtomatsko puško in pištolo. Orožje naj bi našel v koči.

Policisti so šli do koče, potem ko je nekdo prijavil, da ne more v stik s sorodnikom, ki je odpeljal otroke v kočo. Ob prihodu so odkrili trupla odraslega moškega in štirih mladoletnikov.

Lopez je bil leta 2006 obsojen zaradi umora moškega na meji med ZDA in Mehiko. Njegov pobeg je sprožil preiskavo, ki še ni končana. Nekako se je rešil lisic in se prebil skozi kletko v zadnjem delu zaporniškega avtobusa do voznika, s katerim sta se stepla.

Oba sta potem prišla iz avtobusa, ko je dogajanje opazil drugi paznik. Ko so bili vsi trije zunaj, je Lopez prelisičil oba, nekako prišel za krmilo avtobusa in se odpeljal. Paznika sta začela streljati in uspela preluknjati zadnjo pnevmatiko avtobusa. Lopez je izskočil in izginil v neznano v gozd.