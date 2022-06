Na čelo STO se vrača Maja Pak

Vlada je na današnji prvi dopisni seji za direktorico Javne agencije RS za trženje in promocijo turizma (STO) imenovala Majo Pak, zaupala ji je petletni mandat. Pakova je z mesta direktorice STO odstopila novembra lani, kot razlog pa navedla razhajanje pogledov na vodenje STO z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom. Pakova bo mesto direktorice zasedla s ponedeljkom, njen mandat pa bo trajal do 5. junija 2027.