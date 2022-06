Njiva je bila videti, kot bi jo poželi

Orkanski veter, toča tudi do debeline jajca in močan dež so se v četrtek okoli 21. ure znesli nad občinami Mirna, Mokronog - Trebelno, Šentrupert, Šmarješke Toplice in Šentjernej. Vso noč in današnji dan je bilo na delu na stotine prostovoljnih gasilcev, cestnih in drugih delavcev ter domačinov, ki so odstranjevali posledice neurja.