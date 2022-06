Že nekaj časa se pripravljate na novo sezono, za vami so tudi že prvi skoki, danes vas čaka tekma v Mostecu. Kako je bilo začeti priprave po tako fantastični sezoni, saj vem, da ni ravno preprosto ponavljati takšnih rezultatov, kot ste jih dosegali lani?

Ne čutim nobenih pritiskov, da bi morala zdaj na silo nekaj narediti, kajti vem, da sem v lanski sezoni že nekaj dosegla. Lahko bi rekla, da sem na priprave prišla še bolj sproščena in mi je po eni strani vse skupaj celo lažje. Zavedam se, da ne bo ravno preprosto ponavljati takšnih rezultatov, vendar se s tem ne obremenjujem. Pomembno bo, da se na sezono dobro pripravim.

Prav veliko prostega časa po koncu lanske sezone niste imeli, sta ga izkoristili za kakšen dopust?

Pravzaprav ne, ker sem se bolj posvetila študiju na fakulteti za šport. Želim jo dokončati, zato sem prosti čas v glavnem namenila zaostalim obveznostim na fakulteti. Imam še nekaj starih 'grehov', kajti ko so tekme, me ni na predavanjih, težje je tudi slediti izpitom. S tega vidika je športnikom težje in ni čudno, da se večini študij nekoliko zavleče.

Nika Križnar nam je nedavno zaupala, da je bila konec aprila med najbolj zadovoljnimi ljudmi na svetu. Takrat je bilo dokončno jasno, da bo Zoran Zupančič še naprej glavni trener ženske reprezentance, prav tako je prišlo do odločitve, da se boste tudi skakalke lahko preizkusile na letalnici. Ste bili tudi vi tako zadovoljni?

Z Zoranom Zupančičem smo v preteklosti dosegle velike uspehe in normalno je, da smo bile vse vesele, ko smo izvedele, da se trenerska ekipa ne bo zamenjala. Lažje je zaupati nekomu, s katerim ti je že šlo dobro. Veš, da njegov način dela prinaša rezultate. Drugi razlog za zadovoljstvo pa je bila zagotovo novica, da bomo tudi skakalke lahko šle na letalnico. Mislim, da se zadeve premikajo v pravo smer, Vikersund pa je za začetek kar primerna letalnica.

Ali imate kakšen skrivni cilj, ki bi ga radi dosegli na letalnici?

Niti ne, kajti težko je reči, kako se bom znašla v tistem okolju. Zase vem, da nimam ravno tipične letalske tehnike in na tem področju bom morala še veliko postoriti. Želim si le, da mi uspe kakšen dober polet, kaj bo to pomenilo v rezultatskem smislu, bomo še videli.

V vsakem primeru bo letošnja sezona glede števila tekem v svetovnem pokala rekordna.

Že v minuli sezoni smo imele več tekem kot običajno in to se je na koncu že malo poznalo, saj je bila tudi utrujenost nekoliko večja. Toda če ti skoki gredo dobro, če dobro skačeš, potem to ni nobena težava, drugače je, če ti ne gre ravno vse po načrtih in je vsak skok »matranje«. Takrat si zagotovo želiš, da bi bilo skokov čim manj.

Eden od razlogov, zakaj je po koncu lanske sezone Zoran Zupančič ponudil svoj odstop, so bili pogoji, v kakršnih ste skakalke delale. Ali se je zdaj to izboljšalo?

Za zdaj so priprave tako in tako še doma, videli pa bomo, kako bo čez poletje in koliko bomo na priprave lahko hodile tudi v tujino, ampak za zdaj je vse v redu. Lepo bi bilo, da bi na tekmah, ki so bolj oddaljene, lahko nastopile z vsemi šestimi tekmovalkami, ne samo s štirimi kot do zdaj.

Omenili smo že, da vas čaka rekordno število tekem v svetovnem pokalu, večja bo tudi konkurenca. Po letu dni premora se v skakalno karavano vrača Maren Lundby in po poškodbi tudi njena rojakinja Eirin Kvindal.

Za ženske smučarske skoke je to samo dobro, kajti večja ko je konkurenca, bolj je zanimivo za gledalce in medije. Pa tudi za nas skakalke, saj nas to sili k še boljšemu delu. Veselim se dvobojev z njima, sproti pa bomo videle, kako dobro sta pripravljeni in kako dobre bomo preostale skakalke.

Morda že na tekmah za poletno nagrado, ki se bo letos začela 23. julija v Wisli. V tem tekmovanju boste branili lansko prvo mesto.

S tem se še ne obremenjujem. Tako kot lani bom šla v tekme postopoma, vsaka tekma bo tekma zase in videli bomo, kaj mi bodo prinesle. Ker sem lani v tem tekmovanju že zmagala, si kakšnega višjega cilja ne morem postaviti, niti ga preseči. V vsakem primeru si želim dobro začeti sezono, zato me v prihodnjih dneh čaka še precej trdega treninga.

Vrhunec sezone bo seveda svetovno prvenstvo v Planici. Če bo vse po sreči, tudi pred številnimi gledalci, saj vemo, koliko se jih v Planici običajno zbere.

Že na Ljubnem je bilo užitek skakati, ko so bili tam številni gledalci, ki jih zaradi covida-19 zadnji dve leti žal ni bilo, še toliko bolj bo to veljalo za Planico. Sploh zato, ker bo šlo za tekme svetovnega prvenstva. Na Ljubnem smo domači teren vedno znale izkoristiti, upam, da ga bomo na najpomembnejših tekmah sezone izkoristile tudi v Planici.