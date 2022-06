Ni jih bilo veliko, ki bi pred začetkom sezone stavili, da bo v finalu lige NBA iz vhodne konference igral Boston. Še manj je bilo tistih, ki so menili, da lahko na prvi tekmi preseneti Golden State in jim zada prvi domači poraz v končnici. A zgodilo se ravno to. Boston je na krilih Ala Horforda, ki je dosegel 26 točk, in odličnega meta za tri točke (51,2-odstotna uspešnost) šokiral nasprotnika, povedel z 1:0 v zmagah in »ukradel« prednost domačega parketa. Druga tekma bo v noči na ponedeljek po slovenskem času.

Še po treh četrtinah prve tekme je kazalo, da bo Golden State vknjižil prvo zmago in bil še naprej neporažen v svoji dvorani v končnici. Gostitelji so namreč vodili za 12 točk in imeli potek obračuna pod nadzorom. A tako se je le zdelo. Boston je namreč v zadnji četrtini pritisnil na plin, zadel kar sedem zaporednih uvodnih trojk in jo dobil s kar 40:16. S tem so postali prvo moštvo v zgodovini lige NBA, ki je na finalni tekmi po treh četrtinah zaostajalo za dvomestno število točk, nato pa zmagalo z dvomestno razliko. »Pred zadnjo četrtino smo stopili skupaj in si dejali, da smo v končnici že bili v podobnih položajih in da vemo, kaj je treba narediti, da rezultat obrnemo. Zavedali smo se tudi, da ne bo lahko, saj nam nasproti stoji odlična ekipa Golden Stata. A izkušnje, ki smo si jih nabrali, so nam dale moč in vero, da nam lahko uspe. Imeli smo veliko časa, 12 minut, da stvari postavimo na njihovo mesto. Nismo sklonili glav, temveč iskali načine, da rečeno uresničimo,« je bil po tekmi na soigralci ponosen Jayson Tatum. Prvi zvezdnik Bostona je bil sicer nerazpoložen in je ob slabem metu zbral zanj skromnih 12 točk, a slab strelski izkupiček popravil s kar 13 asistencami. »Ker sem imel slab strelski večer, sem poskušal soigralcem pomagati na druge načine. Smo v finalu lige NBA. Vse, kar je zdaj pomembno, so zmage. Ne pričakujem, da bom imel še kakšen tako slab dan. A če bi to pomenilo, da bomo znova zmagali, takoj sprejmem.«

Prav to je bilo glavno sporočilo v slačilnici Bostona. Igralci trenerja Imeja Udokuja niso odigrali niti približno najboljše tekme, pa so vseeno prišli do zmage. Slab začetek tekme, slaba tretja četrtina in slab strelski večer Tatuma so stvari, ki jih še lahko popravijo, pravijo. Samozavest moštva je tako na vrhuncu. A hkrati niti približno ne obupujejo niti pri Golden Statu. »Vse je v redu. Dobili smo izziv, ki se ga veselimo. Vedno smo imeli radi izzive in Boston bo velik izziv. Zato ne boste videli nikogar pri nas, ki bi zaganjal paniko. Če kaj, nas je ta poraz motiviral in podžgal,« je sporočilo košarkarja Golden Stata Draymonda Greena. Šele tretjič v eri trenerja Steva Kerra se jim je pripetilo, da so izgubili uvodno tekmo serije v končnici. Dobili pa so jih kar 21. »Zagotovo smo nekoliko poklapani. Prva tekma v vsaki seriji je pomembna. Imeli smo lepe možnosti, da tudi tokrat začnemo na pravi način, saj smo pred koncem tretje četrtine vodili že za 15 točk. A po drugi strani je to le ena tekma, igramo pa na štiri zmage. Čestitati moramo Bostonu, ki je odigral odlično zadnjo četrtino in verjel v zmago tudi, ko je kazalo, da jim ne uspelo. Zdaj nas čaka temeljita analiza, glavno sporočilo pa je tisto, ki sem ga že povedal – za nami je samo ena tekma, en poraz,« je bil jasen Steve Kerr.