Maribor ni le na prvem mestu na državnem prvenstvu, ampak tudi na lestvici nešportnega obnašanja, ki je sestavljena na osnovi izrečenih disciplinskih kazni. Večino izmed 65.620 evrov denarnih kazni si je Maribor prislužil zaradi obnašanja navijačev, saj je le 1270 evrov plačal zaradi preveč prejetih kartonov na tekmi (pet ali več) in kršenja medijskega protokola. Višina kazni je znesek letne plače povprečnega igralca v vrstah Maribora. Obenem je moral zaradi dogodkov na tekmi z Bravom dve naslednji tekmi doma proti Muri in Celju odigrati pred praznimi tribunami, na derbiju z Olimpijo pa je bil zaprt jug, kjer so na tekmah Viole. Zaradi izgredov navijačev na zadnjih dveh tekmah sezone z Aluminijem v Ljudskem vrtu in Muro v Fazaneriji bo Maribor tudi prvi dve tekmi doma v novi sezoni odigral pred praznimi tribunami.

Na drugem mestu po kaznih je Olimpija. V blagajno NZS je plačala 31.200 evrov manj kot Maribor, vendar je zaradi nešportnega obnašanja navijačev na derbiju v Mariboru naslednjo tekmo s Taborom v Stožicah odigrala pred praznimi tribunami, nekajkrat pa je bil zaprt del tribune, kjer je na tekmah skupina Green Dragons. Tudi Olimpija bo novo sezono začela pred praznimi tribunami, saj je bila kaznovana z eno tekmo doma brez gledalcev zaradi dogodkov na derbiju predzadnjega kroga z Muro. Olimpija je že napovedala ukrepe, s katerimi bo v novi sezoni skušala preprečiti izgrede: interna personalizacija vstopnic, videonadzor in interni disciplinski pravilnik obnašanja na stadionu.

Medtem ko so klubi večino kazni plačali zaradi nešportnega obnašanja navijačev in prejetih kartonov, so delali tudi drugačne prekrške. Koper je plačal 2960 evrov, ker trener Zoran Zeljković na začetku sezone še ni imel ustrezne licence Uefa pro. Podobna kazen v višini 1400 evrov je na začetku spomladi doletela tudi Muro z novim trenerjem Damirjem Čontalo. Klubi so bili kaznovani tudi, če niso hoteli dati izjave: Tabor 400 evrov in Koper 250 evrov.

Prvak v športnem obnašanju so Domžale in so edini klub v ligi, ki ni plačal niti enega evra kazni. Pred enakim dosežkom nič evrov za kazni je bil Bravo, a je nato na tekmi zadnjega kroga s Koprom prejel pet kartonov in si prislužil kazen 300 evrov.