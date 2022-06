Nič novega. Takšna je najkrajša ocena nastopa slovenske nogometne reprezentance na premieri v ligi B narodov proti Švedski z 0:2 v napol praznih Stožicah v gledališkem vzdušju. Ko se je Slovenija uvrščala na velika tekmovanja, je premagovala ali vsaj remizirala s takšnimi tekmeci iz drugega evropskega kakovostnega razreda, kot je trenutna Švedska. Slovenci so se zgledno borili, imeli prebliske z dobrimi potezami ob prehodih v protinapade, a odločala je kakovost, ki je je najbolj zmanjkalo ob lepih priložnostih Celarja in Šporarja v prvem polčasu. Ni bil narejen načrtovani korak, s katerim bi odločneje stopila na evropski nogometni zemljevid in znova zbudila zanimanje med navijači, saj veliko Slovencev sploh ni vedelo, da bo igrala tekmo.

Brez Iličića ni golov in asistenc

»Švedi bi bili zadovoljni z remijem, pa so dobili vse. Glede na nekatere stvari bi se tekma lahko zapeljala tudi v drugo smer. 2:0 se sliši kot zanesljiva zmaga Švedov, a je bilo kar nekaj dobrih stvari in bili smo konkurenčni po igri. Ker je to višji nivo, moraš izkoristiti ponujene priložnosti, obenem pa si ne smeš dovoliti individualnih napak. V prvem polčasu sem bil zadovoljen s hitrimi prehodi v napad, saj smo Švede namenoma pustili bližje našemu golu. V drugem delu je bil dober voljni moment, ko so tekmeci fizično bolj padli kot mi,« je tekmo analiziral slovenski selektor Matjaž Kek.

Slovenija ima glavnega aduta še vedno v vratarju in kapetanu Oblaku, ki se je izkazal z nekaterimi odličnimi posredovanji. V obrambi so imeli Stojanović, Blažič, Bijol, Mevlja in Sikošek dobre in slabe trenutke. Preveč je bilo individualnih napak, ki jih na tej ravni ne bi smeli narediti, za kar so bili kaznovani z dvema goloma. V zvezni vrsti je bil Kutrić bojevit, Gnezdi Čerinu je prepogosto zmanjkalo idej, Zajc je skušal biti kreativni vodja, a je še daleč od potez Iličića. V napadu je bilo očitno, da Šporar ni v formi, medtem ko Celar ima energijo, dobro je v drugem polčasu deloval v navezi s Šeškom, vendar mu manjka znanja za realizacijo priložnosti. Izmed rezervistov je Karničnik menjal igralni položaj glede na taktične spremembe, Lovrić, Verbič in Zahović pa niso naredili presežka, saj si Slovenija ob pritisku v drugem polčasu ni priigrala niti ene priložnosti.

Največja težava Slovenije je neučinkovitost, saj na zadnjih dveh tekmah ni dosegla gola. »Izgubili smo Iličića, ki je bil dominanten v asistencah in golih, zato smo morali prilagoditi igro. Napadalci imajo kakovost, a manjka odločnosti in predrznosti v kazenskem prostoru,« je bil realen Kek, ki se tolaži s tem, da je bila to šele prva izmed šestih tekem v skupini. Slovenijo čaka nov izziv v nedeljo ob 20.45 v Beogradu s Srbijo, ki je doma izgubila z Norveško z 0:1, potem ko je edini zadetek v prvem polčasu dosegel prvi zvezdnik Erling Haaland. »Čaka nas balkanski obračun, ki nosi nov motiv, nov voljni moment. Taktična priprava bo nekoliko drugačna. Igrali bomo tudi v drugačni kulisi in lahko si le predstavljamo, kako bi bilo, če bi bilo vzdušje v Stožicah bolj spodbudno za nas,« se je proti naslednji preizkušnji usmeril Kek, ki je bil zadovoljen s predstavo mladih napadalcev 19-letnega Šeška in 23-letnega Celarja, a pričakuje, da bosta nadarjenost pretočila v realizacijo.

Mitrović dosegel 43 golov, Šporar pa osem

Ker je tudi Srbija izgubila uvodno tekmo lige narodov, bo v nedeljo zvečer na stadionu Marakana tekma poražencev. Srbski mediji poudarjajo, da ni čas za paniko, da pa je opozorilo prišlo pravočasno. »Ne bom iskal alibijev, a polčasa sta bila povsem različna. V prvem smo delovali utrujeno, v drugem smo imeli popolno premoč in si priigrali številne priložnosti, a žoga enostavno ni hotela v gol. Poraz ni prijeten, a tudi ni tragedija. Nismo si zaslužili poraza, realen bi bil remi,« je po tekmi povedal selektor Srbije Dragan Stojković in tekmo s Slovenijo napovedal z naslednjimi besedami: »Moramo ponoviti igro iz drugega polčasa. Verjamem, da bomo kakšno izmed priložnosti spremenili v gol. Nujno potrebujemo tri točke.«

Srbi se ukvarjajo s podobnim problemom kot Slovenci, saj je bilo na stadionu le 9726 gledalcev. »Ne pričakujem množičnejše podpore. Tribune niso polne, a bolje je tako, da pridejo tisti, ki nas podpirajo, kot da je Marakana polna in nam žvižgajo že po 15 minutah,« je bil jasen najboljši strelec Srbije Aleksander Mitrović, ki je v minuli sezoni za prvaka druge angleške lige Fulham dosegel 43 golov, prvi slovenski napadalec Šporar pa v istem tekmovanju za sedmouvrščeni Middlesbrough osem. x