»To so bile knjige, ki so res pripovedovale zgodbo o njenem življenju in karieri,« je za medije pojasnil Cassidy. Dodal je, da je Amy Winehouse na primer imela več biografij pevca Franka Sinatre, ki je zelo vplival nanjo in je po njem naslovila tudi album Frank. Poleg biografije o Sinatri je med knjigami tudi nekaj biografij drugih glasbenikov, na primer Anthonyja Kiedisa iz skupine Red Hot Chilli Peppers in Boba Marleyja, imela pa je tudi nekaj knjig J. D. Salingerja, kot je Varuh mlade rži, Charlesa Bukowskega in več stripov.