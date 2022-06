Pred Kovačem bodo publiko z dalmatinskimi uspešnicami ogrevali splitski didžeji, nastopilo pa bo tudi več glasbenih gostov, med njimi Alen Nižetić, Jole, klapa Rišpet z Ivom Amulićem in Perom Kozomarom. In seveda Saša Antić. Vsak bo odpel eno pesem z Mišem Kovačem in dve svoji. Antić bo z njim odpel novo himno Torcide, pesem Ja ne mogu drugo nego da ga volim. Organizatorji pravijo, da bo med publiko mogoče najti oboževalce Miša Kovača z vseh koncev sveta, od Avstralije, Japonske do Amerike, VIP-loža pa bo polna znanih. Prišli naj bi Slavica Ecclestone, Aleksandra Dojčinović, Marija Borić, Dino in Viktorija Rađa, Bojan Bogdanović, številni nogometaši, legende Hajduka, vaterpolisti, košarkarji, politiki, na koncert pa so povabili tudi zdravnike in medicinske sestre, ki so Kovaču pomagali pri »njegovih zdravstvenih težavah«.