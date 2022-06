Patches je minuli teden izpolnil svojo obljubo, da bo pojedel čevelj, in na twitterju objavil 20-minutni video o tem podvigu. Žvečenje čevlja ni trajalo vseh dvajset minut, ampak jih je bilo kar nekaj namenjenih tudi temu, koliko se je spremenil twitter, kjer je pred desetimi leti objavil to obljubo. Rekel je, da je bil twitter pred desetletjem precej bolj nedolžen, zdaj pa se na njem prepirajo celo ljudje, ki imajo radi film. Njegov izziv je komentiral tudi Tom Cruise, ki je Patchesu oblečen kot glavni junak filma Maverick svetoval: »Nekaj mojih nasvetov: začni z vezalkami, kot da so najbolj fini špageti. Sam imam kot igralec tako živo domišljijo, da bi bil ta čevelj zame lahko obrok, sestavljen iz petih hodov. Potem vzemi dober nož za zrezke in vse razreži na majhne kose. Izkoristi vse načine, ki jih želiš,« je dejal in mu za konec zaželel dober tek ter užitek ob gledanju Top Guna 2 na velikem platnu.