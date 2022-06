Rizman je v oddaji Odmevi na Televiziji Slovenija februarja 2020 med drugim dejal, da »pride na čelo vlade stranka oziroma njen voditelj, ki v bistvu zagovarja avtoritarne ideje, ki ga financira seveda tudi tuja stranka oziroma tuj režim, tu mislimo seveda na madžarskega, in seveda kot tak pospešuje politično retoriko, ki se opira na ksenofobijo za izključevanje, nasprotovanje pravni državi ... to dejstvo je seveda srhljivo. Dejstvo, da se neka stranka financira iz tujine«. Od Rizmana je SDS zato zahtevala preklic izjave in 8000 evrov odškodnine.

Višje sodišče je zdaj odločilo, da je akademikova kritika financiranja SDS utemeljena na obširnem medijskem poročanju o financiranju SDS in o medijih, ki so povezani z SDS, pa tudi na preiskavah Nacionalnega preiskovalnega urada in parlamentarne komisije Državnega zbora. Navedeno daje zadostno dejstveno podlago njegovi kritiki politične stranke SDS, je navedlo višje sodišče.

Tako je ugotovilo, da gre pri Rizmanovi izjavi za dopustno kritiko delovanja stranke SDS. Presodilo je tudi, da je »malo prostora za omejitev svobode izražanja, kadar pride do trka ugleda politične stranke in pravice posameznika do svobode izražanja. To še toliko bolj v primerih, kadar izjavo poda predstavnik civilne družbe«.

Rizman: Sodbi sta pomembno sporočilo civilni družbi

Rizman je z odločitvijo zadovoljen. »Ne gre toliko za osebno zmago kot to, da sta sodbi obeh sodišč pomembnp sporočilo državljankam in državljanom v civilni družbi, da je v demokratični družbi legitimno kritizirati oblast in da se zaradi tega kritiki ne bi smeli bati povračilnih ukrepov,« je dejal Rizman.

Ob tem spominja, da je s svojo izjavo posodil glas danes zgodovinski izjavi 150 akademikov in intelektualcev, ki so februarja 2020 svarili pred nastopom avtoritarne oblasti Janeza Janše in njegove stranke. »Žal so se v naslednjih dveh letih njihove zlovešče napovedi v celoti uresničile,« je dodal.

Okrajno sodišče v Kamniku je sicer tožbeni zahtevek zavrnilo že julija 2021 s pojasnilom, da politična stranka sodi med tako imenovane absolutne javne osebe, ki so dolžne trpeti največji poseg v njene osebnostne pravice. Odločilo je še, da mora stranka Rizmanu povrniti dobrih 2000 evrov pravdnih stroškov.