Novi modeli Samsungovih televizorjev neo QLED

Samsungovi novi modeli televizorjev s tehnologijo neo QLED so sedaj na voljo tudi v Sloveniji. Kot namiguje ime neo QLED, gre za nadgradnjo tehnologije QLED. To pomeni, da imamo še naprej opraviti z zasloni LCD s plastjo kvantnih pik in osvetljave od zadaj s pomočjo diod LED. Novost zaslonov neo QLED so manjše oziroma mini diode LED. To pomeni, da slika ohrani za QLED značilno odlično svetilnost, hkrati pa nekoliko zmanjša razliko v kvaliteti slike v primerjavi z zasloni OLED. Predvsem so se jim približali pri manj popačeni črnini in z manj sevanja svetlobe z bolj osvetljenih predelov. Samsungovi televizorji neo QLED so prilagojeni tudi delu od doma, saj s funkcijo Multi View omogočajo razdelitev zaslona na kar štiri dele. To je koristno pri delu, saj omogočajo spremljanje več vsebin hkrati. Prav pride tudi navdušencem nad športnimi dogodki, kadar se jih več odvija hkrati.