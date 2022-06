Nadal se je tako 14. uvrstil v finale Rolanda Garrosa, lovil pa bo prav 14. lovoriko, saj na zadnji stopnički doslej Španec še ni izgubil. Majorčan, ki danes praznuje 36. rojstni dan, je na pariškem pesku slavil v letih 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 in 2020.

Rekorder po številu osvojenih grand slamov (21) je danes zabeležil že 111. zmago v Parizu, izgubil je le trikrat. Danes se je znašel v zelo izenačenem in napetem obračunu proti 25-letnemu Zverevu. Visokorasli Nemec je v prvem nizu hitro povedel z odvzemom servisa in prednost držal vse do osme igre, ko se je Nadal vrnil po nekaj napakah sicer zelo zanesljivega tretjega nosilca.

Zverevu je povsem obrnilo gleženj

Po nekaj izjemnih igrah, ekstremno dolgih izmenjavah ter Nemčevih treh ubranjenih žogicah, je prvi niz odločila podaljšana igra. V njej je Zverev vodil že s 6:2, a zapravil vse štiri priložnosti za vodstvo z 1:0. Nadal je podaljšano igro dobil z 10:8 po sijajnem forhendu po liniji.

V drugem nizu sta igralca igrala zelo nestanovitno ter dosegla vsak po štiri odvzeme servisa. Pri 5:3 je Zverev serviral za drugi niz, a je z dvojnimi napakami Špancu omogočil vrnitev. Tekmeca sta se pomikala vse bližje podaljšani igri, ko je v zadnji točki 12. igre Nemcu povsem obrnilo gleženj.

Hitro je bilo jasno, da bo le stežka odigral še kakšno točko. Ob hudih bolečinah in krikih je k njemu takoj pristopil fizioterapevt, posedli so ga tudi na voziček, po nekaj minutah v slačilnici pa je 25-letnik na igrišče prišel z berglami in dvoboja je bilo tudi uradno konec.

Nadal: Težko mi je bilo pri srcu

»Kar težko je bilo spremljati vse skupaj. Žal mi je zanj, iskreno je odigral izjemen turnir. Na turneji se dobro razumeva in vem, kako močno se trudi, da bi osvojil grand slam. V tistem trenutku je imel nesrečo, vseeno pa verjamem, da bo dobil več kot le en turnir velike četverice,« je po dvoboju o tekmecu spregovoril Nadal.

»To je bil zelo zahteven dvoboj, igrala sva več kot tri ure, a nisva niti končala drugega niza. Obračuni z Zverevom so vedno zelo velik izziv. Ko igra na tej ravni, je zelo težko. Tako kot je v tem trenutku, v tem položaju težko govoriti. Kljub vsemu so se mi uresničile sanje, saj bom lahko še enkrat igral v finalu Rolanda Garrosa,« je dodal Španec.

»Toda ko se tekma konča na tak način ... Ko sem ga v garderobi po poškodbi obiskal in videl, kako je jokal, mi je bilo težko pri srcu. Želim mu vse dobro in čimprejšnje okrevanje,« je še sklenil od danes 36-letnik.

V nedeljo se bo pomeril z boljšim iz današnjega drugega polfinalnega obračuna med Norvežanom Casperjem Ruudom in Hrvatom Marinom Čilićem.