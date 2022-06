Za predlog spremembe ustave je glasovalo 567 poslancev, zadostovalo pa bi že 491 glasov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Denar bo v naslednjih letih namenjen nakupu boljše opreme za oborožene sile. To vključuje letala, tanke in strelivo, pa tudi osebno opremo vojakov, kot so naprave za nočno gledanje ali radijske postaje. Nemčija bo tako s pomočjo sklada v večletnem povprečju dosegla cilj porabe dveh odstotkov bruto domačega proizvoda za obrambo, kot to od članic zahteva zveza Nato.

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je pred glasovanjem v bundestagu ostro kritizirala po njenih besedah desetletja trajajoče neuspešno financiranje oboroženih sil. »Pomanjkljivosti v vojski ne moremo prenašati niti sekundo dlje« je še dodala.

Ker je sklad oblikovan zunaj obstoječega državnega proračuna, je bilo potrebno sprejeti ustrezne ustavne spremembe, ki bodo vladi dale podlago za dodatno zadolževanje. Trenutno to omejuje tako imenovano zlato pravilo o uravnoteženosti javnih financ.

Za spremembo ustave se je koalicija morala opreti na glasove opozicije. Zato so potekala pogajanja s konservativno unijo CDU in CSU, ki je uveljavljala številne pogoje. Med drugim bo ustanovljen nov odbor, ki bo svetoval o tem, katere pridobitve bodo izvedene in kdaj.

Nemški kancler Olaf Scholz je sicer poseben 100-milijardni sklad za modernizacijo vojske napovedal le nekaj dni po ruski invaziji na Ukrajino februarja, pri čemer je odločitev označil za prelomnico v zgodovini države.

Zaradi dediščine druge svetovne vojne so bili Nemci desetletja zadržani glede financiranja svojih oboroženih sil, a politiki menijo, da je sedaj, zlasti zaradi vojne v Ukrajini, čas za novo poglavje nemške vojske, še piše dpa.