Popoldne in zvečer se bo oblačnost od zahoda povečala, lahko bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno zjasnilo.

V soboto bo pretežno jasno. Verjetnost za nastanek kakšne vročinske nevihte bo majhna. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo sončno in vroče. Zvečer in v noči na ponedeljek se bodo pojavljale krajevne nevihte. V ponedeljek bo sprva oblačno, padavine bodo zjutraj od zahoda ponehale. Popoldne se bo delno razjasnilo. Nekoliko manj vroče bo.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka, nad zahodnim Sredozemljem pa plitvo ciklonsko območje. Od jugozahoda priteka k nam topel in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo deloma jasno, popoldne in zvečer pa predvsem v krajih zahodno in severno od nas pretežno oblačno s kakšno ploho ali nevihto. V soboto bo sončno in vroče. Popoldne in zvečer bodo v Alpah možne posamezne nevihte.