Gostilna Danilo, Reteče

Gostilna Danilo postaja v povezavi z vinoteko eVino ena najpopolnejših restavracij pri nas. Pri Danilu kuhajo razumljivo, a duhovito, z najboljšimi sestavinami. V Retečah, vasi med Medvodami in Škofjo Loko, ponujajo prenovljene domače jedi, v intimnem vzdušju, za zahtevnejše imajo tudi posebno sobo, a se zdi, da so še učinkovitejši ob toplih dnevih na vrtu. Meni šestih jedi, ki smo ga pomalicali nazadnje, nas je stal 65 evrov, a jedi so, kot rečeno, domače, sestavine pa presegajo staro kuhinjo in se uvrščajo v sfero modernega, celo razkošnega: loško mešto povežejo s tartufi, govedino v solati pripravijo z rostbifom, govejo juho skuhajo z vrhunsko zelenjavo iz vrečke in se s tem pošalijo iz vegete, gosja jetra povezujejo z lešniki in breskvami, v obliki balkanskega mesnega krožnika z ajvarjem pa spečejo kar slastnega iberskega prašička s svojim, domačim ajvarjem … Kaj pa vinska karta? Verjetno nima smisla naštevati vseh vin, žganj in vod, ki so na voljo pri Danilu. Lahko rečemo, da na eni najboljših vinskih kart v Sloveniji najdete praktično vsa najboljša slovenska in res široko ponudbo tujih vin.