Življenje do konca življenja

Nekdaj so v medijih prevladovale slabe novice. Danes so na prvih straneh katastrofične. Berem. Menda nam grozijo recesija in ekonomska depresija, tretja svetovna vojna, lakota, neznane nevarne bolezni, konec sveta, v teorijah zarot pa še nov svetovni red, reptili in podjarmljenje človeštva. Iz dneva v dan novi odmerki strahu in nemira. Čemu? Dejstvo je, da bomo živeli do konca svojih življenj in prav nič dlje. Tudi ne manj. Zakaj potem strah?