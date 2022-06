Begunci niso prišli na počitnice

Minilo je prvih sto dni invazije vojske Ruske federacije na Ukrajino. Začela je dajati prve rezultate. Pet milijonov beguncev je zapustilo državo in prišlo v soseščino. Invazija je zares začela pritiskati na družbe, ki so zunaj ukrajinskih meja. Ne gre imeti iluzij. Vojna se pozna globoko v evropskem zaledju. In tudi tam postaja neprijetna. Stopnja nervoznosti političnih sistemov se bo samo še zviševala. Države se druga za drugo soočajo z vprašanji, od katerih so desetletja bežale. Glavni problem vojne niso vojaki, ampak civilisti. Za vojske se ve, kako morajo biti urejene. Tam ni prostora za prav veliko domišljije. Ali imaš potrebno železje ali pa si neuporaben. Ali se vključiš v hierarhijo ali pa te iz nje izključijo. Vmesnih poti je res malo.