Boxer v tehničnem nokavtu

Vlada se je odločila zoper nakup boxerjev »glede na spremenjene okoliščine«. Tri koalicijske stranke, ki tvorijo novo vlado, niso pojasnile, kaj so te »spremenjene okoliščine«, ki so jih tako zelo prepričale, da je bilo treba to izrecno zapisati v koalicijsko pogodbo in da te odločitve nihče ne bi mogel spremeniti s kakšnim drugačnim razumevanjem. Tega v svojem inavguracijskem nastopu ni pojasnil novi premier Golob, niti na zaslišanju nova šefinja »Trnuljčice« (Mladike), niti njen kolega, obrambni minister Šarec, ki ga, podobno kot Kristusa, »ni treba učiti, kaj je križ«. Hoteli to ali ne, glavna zunanja spremenjena okoliščina je vojna v Ukrajini. Ne samo za Slovenijo, ampak za cel svet. V kontekstu te vojne je razmišljanje o boxerjih na mestu.