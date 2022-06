Bunker Food Truck

Desetletja je bila natančna lokacija Hitlerjevega bunkerja skrivnost. Potem ko so spomladi leta 1945 firerjevo podzemno bivališče in njegovo širšo okolico zavezniki uničili, je kraj, kjer se je končala druga svetovna vojna, ostal neoznačen. Čeprav so se tudi zaradi tega okoli Hitlerjeve smrti začeli spletati vedno večji miti, se je vrsto let o bunkerju le šušljalo, saj se je nepriljubljena vzhodnonemška socialistična oblast verjetno iskreno bala, da bi Berlinčani skrivoma romali na kraj smrti nekdaj ljubljenega vodje in tam obujali spomine na nacionalsocialistično preteklost. Šele leta 2006, sedemnajst let po padcu berlinskega zidu, je bila nedaleč od Brandenburških vrat, ob vhodu na parkirišče bližnjih stanovanjskih stavb, postavljena informativna tabla, ki poskuša z zgodovinskimi dejstvi demitologizirati ta zloglasni kraj.