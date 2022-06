Kot je sporočila pogajalska skupina stavkovnega odbora novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTV), pa pogajalski skupini nista uspeli zbližati stališč glede zahteve po ponovitvi postopka imenovanja odgovornega urednika informativnega programa TV Slovenija. Vendar sta po njihovih navedbah našli možnost rešitve, o čemer bodo nadaljevali usklajevanja.

V pogajalski skupini stavkajočih novinarskih sindikatov na RTV Slovenija so ob tem zapisali, da zavračajo »manipulacijo generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha, ki je v sporočilu zaposlenim pred dnevi zapisal, da ne more objaviti razpisov za zasedbo prostih delovnih mest, ker mu to onemogočajo stavkovne zahteve novinarskih sindikatov«" To po navedbah stavkajočih nikakor ne drži.

Kot so pojasnili, je generalni direktor RTV Slovenija, ki je hkrati pooblaščenec za vodenje TV Slovenija, dolžen poskrbeti za nemoteno delovanje zavoda in izpolnjevanje zakonsko določenih nalog, med katere sodi tudi kadrovska politika. Zato ga v novinarskih sindikatih pozivajo, da nemudoma izpolni svoje delovne zadolžitve, kot ga k temu zavezujeta zakon in statut.

Zaradi nevzdržnih pogojev dela novinarji zapuščajo RTV

Opozorili so, da je predvsem v zadnjem času kar nekaj novinarjev in drugih ustvarjalcev zaradi nevzdržnih pogojev dela zapustilo RTV. »Zato je povsem zavržno krivdo za nastale razmere, ki so zaposlene pripeljale do stavke, naprtiti stavkajočim. Tega ni mogoče razumeti drugače kot pritisk na stavkajoče in stavko, ki je ustavna pravica vseh delavk in delavcev v tej državi,« so poudarili.

Dodali so, da želijo zaposleni s stavko zagotoviti pogoje, v katerih bosta delo in doprinos zaposlenih spoštovana in ustrezno plačana, s tem pa hkrati branijo temelje javnega medijskega servisa. To je mogoče doseči z zagotavljanjem avtonomije, ustrezno kadrovsko politiko in spodbudnimi delovnimi pogoji ter z depolitizacijo in strokovnostjo organov javne radiotelevizije, so prepričani.

Novinarska, uredniška in institucionalna avtonomija je temeljna podstat za kakovosten javni servis in za strokovno novinarsko delo, zato je to prva stavkovna zahteva, od katere ne odstopajo.

Naslednji petek, 10. junija, bodo na predlog delodajalske strani potekala pogajanja o kadrovski politiki kot drugi stavkovni zahtevi. K pogajanjem o avtonomiji se bodo na predlog pogajalske skupine stavkovnega odbora vrnili predvidoma čez 14 dni.