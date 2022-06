Vsi bi bili Ronaldo ali Messi, a do zvezd seže le peščica

Trd trening, neizmerna potrpežljivost in odrekanje, skrb za zdravje in počitek ter sreča s trenerji, klubi in soigralci. Vse to je poleg talenta potrebno za uspeh v najbolj množično zastopanem in priljubljenem športu na svetu – nogometu. A do najsvetlejših zvezd sežejo le redki posamezniki. Statistika kaže, da to uspe manj kot petim odstotkom nogometašev, kljub temu pa fenomen priljubljenosti brcanja žoge ne pojenja. Še več – vnema preveč ambicioznih staršev, ki s svojim podmladkom hrepenijo po blišču najuglednejših nogometnih zvezdnikov, včasih meji na norost in se največkrat usodno končna.