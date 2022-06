Kmalu so opazili, da je prav poseben otrok, zato se je njegov oče odločil obiskati psihologa, ko je bil Leo star dve leti. Po opravljenem pogovoru in testu so ugotovili, da ima višji inteligenčni kvocient kot Albert Einstein in Stephen Hawkins. Zdaj je star sedem let in ima celo vrsto hobijev, zelo je radoveden in zanima ga domala vse. Poleg učenja jezikov – tekoče se lahko sporazumeva v petih jezikih – obožuje kungfu, igra nogomet, golf in tenis ter z očetom igra računalniške igrice. Igra več inštrumentov, tudi violončelo, je psihično že zelo zrel, a je po maminih besedah kljub vsemu še vedno otrok. »Včasih je kot povsem običajen sedemletnik,« je povedala z nasmehom in poudarila, da je pomembno, da se igra, da je rad z vrstniki in da ima otroštvo vsaj malo podobno otroštvu svojih vrstnikov. Starši so seveda ponosni na svojega sina, a si želijo predvsem, da bi bil fant srečen in da bi med množico vsega, kar ga zanima, našel tisto, kar mu je res všeč. »Pa naj bo to kar koli.«