Ustanovil je globalno podjetje Godolphin, ime podjetja pa je ime enega najbolj znanih arabskih konj, Godolphina Barba, ki so ga skupaj z žrebcema Darleyjem Arabianom in Byerleyjem Turkom v 17. oziroma 18. stoletju pripeljali v Veliko Britanijo. Samo potomci teh treh žrebcev so angleški polnokrvni konji, najbolj znani dirkalni konji na svetu. Šejk ima v hlevu tudi žrebca Dubawija, ki je od lani najbolj iskan in najdražji plemenski žrebec. Po izjemni karieri v galopskih dirkah so ga namreč upokojili in zdaj 20-letni žrebec lastniku z vsako »porcijo« za umetno oploditev prinese skoraj 300.000 evrov. Brez garancije, da bo oploditev uspešna. Če ni, je treba postopek ponoviti in seveda ponovno vplačati zahtevano vsoto. Milijarderju, ki je večino svojega premoženja ustvaril z nepremičninami, in avtoritarnemu vladarju, ki se je pred dvema letoma znašel v središču pozornosti zaradi odnosa do žene in hčera, očitno tudi hobi, ki je za navadne smrtnike strošek, prinaša dobiček.