Prvi mož Metalke Commerca Franc Ziherl, ki se umika iz Vinaga, je pojasnil, da želijo pospešiti razvoj vinskega turizma in vinarstva pod nekoč uveljavljeno mariborsko vinsko blagovno znamko, zato so k sodelovanju povabili Pivčevo, ki bo s svojim vinogradniškim znanjem in kompetencami podjetju zagotovo dala svoj pečat in sodelovala pri vodenju tako turističnega kot vinogradniškega segmenta.

Kot so poudarili, ima Pivčeva doktorat znanosti kemijskega inženirstva in prihaja iz izjemno ugledne vinarske družine Čurin. »Izkušnje, znanje, odnos in vinsko kulturo je med drugim pridobila od svojega dedka, ki je bil eden od pionirjev sodobnega vinarstva v Sloveniji, zato bo s svojo energijo in znanjem pospešila razvoj mariborskega Vinaga 1847,« je dodal Ziherl.

Metalka Commerce je po propadu Vinaga pred tremi leti v stečajnem postopku za milijon evrov kupila premoženje nekoč uglednega vinarja, vključno z vinsko kletjo v središču mesta in večino vinogradov v Košakih, Jarenini in Svečini. V novi kleti v Košakih poteka pridelava vina s skupno zmogljivostjo do 450.000 litrov, ob tem pa obdelujejo 50 hektarjev vinogradov.

V času, odkar upravljajo s podjetjem, so lastniki vanj skupaj s kupnino vložili okoli 2,5 milijona evrov, med drugim za zagon opustošene kleti in odkup zemljišč v Košakih, s čimer so zaokrožili celoto, pa tudi za nakup nove opreme za obdelavo vinogradov, arhivskih vin in vinoteke s prodajnim prostorom, namenjene degustacijam in prodaji vin ter drugih izdelkov Vinaga in drugih ponudnikov iz širše vinorodne regije.

Kot je ob tem še poudaril Ziherl, je njihova vizija obuditi potencial kleti v Mariboru, ki se ponaša z bogato dediščino, ter ga nadgraditi in razviti v pomembno vinarsko, enološko, kulturno in turistično zgodbo, ki bo znova znana v Sloveniji in zunaj njenih meja.