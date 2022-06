Kot je v torek povedal vodja mariborskih kriminalistov Beno Meglič, so policisti moškega, ki ga je zabodla žena, pred tem dvakrat obravnavali zaradi nasilja v družini. Imel je prepoved približevanja partnerki, a je bival z njo. Na dan uboja sta se sprla, moški je bil do ženske nasilen, ona pa ga je zabodla z nožem, je še pojasnil.

Dogajanje je bilo nenavadno, saj so bili policisti sprva obveščeni o tem, da je moški z osebnim avtomobilom na Valvasorjevi ulici trčil v parkirano kombinirano vozilo. Šele ob prihodu na kraj so ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 36-letni moški, ki je bil huje poškodovan in ni kazal znakov življenju. Po ugotovitvah policistov se je poskušal odpeljati v bolnišnico, a je med vožnjo podlegel poškodbam.

Osumljenka je imela ob prihodu policistov manjše odrgnine, ki bi jih po besedah Megliča lahko označili kot lahke telesne poškodbe. Po neuradnih podatkih Večera se osumljena na zaslišanju ni zavila v molk, pač pa je podrobno opisala okoliščine nedeljskega dogajanja ter moževega večletnega psihičnega in fizičnega nasilja.

Njen zagovornik Miha Žinkovič si bo prizadeval doseči prekvalifikacijo očitanega dejanja. Kriminalisti so jo namreč ovadili zaradi uboja, za kar je predpisana kazen od pet do 15 let zapora, medtem ko je odvetnik prepričan, da bi bilo osumljenki mogoče očitati kvečjemu uboj na mah ali povzročitev hude telesne poškodbe, ki se je žal iztekla v smrt, še dodaja časnik.