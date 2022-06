Informacijska pooblaščenka (IP) pojasnjuje, da so po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja podatki v zvezi z delovnim razmerjem javnega uslužbenca in porabi javnih sredstev prosto dostopni.

Vlada poleg tega v skladu z zakonom o vladi nadzoruje delo ministrstev in je tako glede na sorazmeren obseg podatkov in namen obdelave upravičena do teh informacij, »saj gre za organe v sestavi ministrstev in vladne službe in ne za na primer neodvisne države organe ali druge organe, katerih dela ne nadzoruje«.

Po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja pa so podatki o delovnem razmerju javnega uslužbenca dostopni, ne glede na zakonske izjeme, kot je varstvo osebnih podatkov. »Podatki o zaposlitvah javnih uslužbencev (skupaj s podatkom o datumu zaposlitve, premestitve, napredovanja ... in podatki o plačah) so tako prosto dostopne informacije javnega značaja, o čemer je IP že večkrat odločil v odločbah, « so v sporočilu za javnost zapisali pri informacijski pooblaščenki.

Vlada je ministrstvom, organom v sestavi in vladnim službam naložila, da pripravijo poimensko preglednico novo zaposlenih in premeščenih javnih uslužbencev, skupaj s podatki o nazivih, plačnimi razredi in tipi zaposlitve, za obdobje od 1. januarja 2020 do 1. junija 2022. Informacijska pooblaščenka s sporočilom odgovarja na novinarska vprašanja, ali je tovrstno zbiranje osebnih podatkov zakonito in ali ima vlada za to pravno podlago.