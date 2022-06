EU z novim svežnjem sankcij prepoveduje kupovanje, uvoz in transfer surove nafte in določenih naftnih derivatov iz Rusije v EU. Prehodno obdobje za ustavitev uvoza surove nafte bo trajalo šest mesecev, za naftne derivate pa osem.

Za surovo nafto, dobavljeno po naftovodih, velja začasna izjema. Tako lahko države članice, ki so zaradi svoje geografske lege odvisne od ruske nafte, to še naprej dobavljajo po naftovodih.

Za Bolgarijo bo v veljavi daljše prehodno obdobje za dobavo nafte po morju, za Hrvaško pa za dobavo vakuumskega plinskega olja.

Za izvzetje surove nafte, ki je dobavljena po naftovodih, so se sicer že v začetku tedna dogovorili voditelji EU na vrhu v Bruslju. EU dve tretjini ruske nafte uvozi po morju, tretjino pa po naftovodih.

Kot je na Twitterju v četrtek zapisalo francosko predsedstvo Svetu EU, bo do konca leta dejansko prekinjenega 92 odstotkov uvoza nafte iz Rusije. Nemčija in Poljska sta namreč napovedali, da se bosta prav tako do konca leta odpovedali nafti, ki jo prejmeta po severnem kraku naftovoda Družba.

EU bo v okviru šestega svežnja sankcij iz mednarodnega sistema za izmenjavo finančnih podatkov Swift izključila še tri ruske in eno belorusko banko, tudi največjo rusko banko Sberbank. Na ruskem bančnem trgu ima ta okoli 37-odstotni delež. Poleg tega bodo v EU prepovedali oddajanje še trem ruskim državnim televizijam. To so Rosija RTR, Rosija 24 in TV Centre International.

Unija obenem uvaja prepoved zagotavljanja storitev na področjih računovodstva, revizije in svetovanja ruski vladi in pravnim osebam, ustanovljenim v Rusiji.

Širi pa tudi seznam posameznikov in pravnih oseb, proti katerim so uvedene sankcije. Med njimi so odgovorni za grozodejstva, ki so jih ruske sile zagrešile v Buči in Mariupolju. Po prvotnih načrtih bi moral biti na seznamu, ki jim je prepovedan vstop v EU in imajo zamrznjeno premoženje, tudi patriarh ruske pravoslavne cerkve Kiril. A so ga zaradi nasprotovanja Madžarske tik pred potrditvijo umaknili s seznama.