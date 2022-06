Veliko škode je na poljščinah, v sadovnjakih, na drevesih, vinogradih in drugih površinah, točo pa so morali na nekaterih cestnih odsekih plužiti. Gasilci so sicer delali v treh skupinah, mobilizirali so tudi zimsko cestno službo, je Maver povedal za STA. Po podatkih novomeškega centra za obveščanje se je ob 20.50 silovito neurje z močnim vetrom in debelo točo razbesnelo nad kraji občine Mokronog-Trebelno. Meteorna voda je zalila več kot 13 stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Veter je razkril strehe na več kot 15 objektih in na ceste podrl več kot 150 dreves.

Potrgal je vodnike električne napeljave. Toča je močno poškodovala streho osnovne šole v Mokronogu, posledice toče so vidne na pročeljih stavb, oknih in žaluzijah. Toča je poškodovala tudi več kot 100 vozil. Na Gubčevi cesti v Mokronogu je zagorel drog električne napeljave. Za odpravljanje posledic neurja so aktivirali domače gasilce in dežurne delavce cestnega podjetja in Elektra Celje.

Hudo je bilo tudi v Občini Mirna, kjer sta besnela močan veter in debela toča. Meteorna voda je zalila veliko stanovanjskih hiš, gospodarskih poslopij in prostore Osnovne šole Mirna. Veter je razkril strehe na več stavbah in na ceste podrl številna drevesa. Potrgal je vodnike električne napeljave. Padla drevesa so poškodovala več vozil, plazovi pa so zasuli več lokalnih cest. Na terenu je bilo več kot 50 gasilcev in ostalih dežurnih delavcev. Oceno škode in dokončno sanacijo posledic neurja bodo nadaljevali v naslednjih dneh.

O škodi zaradi močnega vetra, padavin in toče poročajo tudi iz drugih omenjenih dolenjskih občin. Pristojne službe bodo z ocenjevanjem škode nadaljevale v naslednjih dneh, je še sporočil novomeški center za obveščanje. Na mokronoški občini so povedali, da so v mokronoški šoli pouka danes prosti učenci od 6. do 9. razreda, na Mirni pa šolski pouk poteka nemoteno.

Katastrofalno stanje na Hrvaškem

Močno neurje se je včeraj ponoči pomaknilo nad Hrvaško in tudi tam povzročilo ogromno škodo. Toča je klestila na območju Kumrovca in hrvaškega Zagorja severno od Zagreba in povzročila veliko škode na objektih in avtomobilih, pa tudi na poljih, vrtovih, vinogradih in v sadovnjakih.

Župan občine Kumrovec Robert Šplajt je razmere opisal kot katastrofalne, poroča spletni portal Index.hr. Toča v velikosti lešnika do oreha je padala okoli deset minut. Na določenih območjih je naneslo tudi do 70 centimetrov toče, ki je povsem pobelila mesto.

»Stanje je katastrofalno. Huje ne more biti. Česa takega v življenju še nisem doživel. Še vedno imamo točo na cesti, ponekod tudi do deset centimetrov. Čakamo snežni plug,« je povedal. Polja in vinogradi so povsem uničeni, je opisal.

Podobno je stanje opisala županja občine Zagorska Sela Ksenija Krivec Jurak. »Nasadi koruze so popolnoma uničeni. Vse je belo, kot da je snežilo, « je povedala za Index.hr.

Neurje je prizadelo tudi Zagreb in okolico. Močan veter je podiral drevesa. Eno je v Vukovarski ulici padlo na avtomobil. Toča pa je padala na območju Jastrebarskega ter naselij Čeglje, Gudci Draganički, Izimje in Pribić, od koder poročajo tudi o poškodovanih strehah hiš.

O hudem neurju s točo poročajo tudi iz Karlovca. Tam naj bi padala celo toča v velikosti jajca, močan veter pa je lomil in ruval drevesa. Na območju Ozalja je zmanjkalo elektrike.

Vlada je napovedala hitro pomoč. Kot je pozno zvečer na Twitterju sporočil tiskovni predstavnik vlade Marko Milić, bo vlada hitro pomagala Krapinsko-zagorski županiji pri saniranju škode po toči.

Zalita slovenjgraška bolnišnica

Meteorne vode so v sredo zvečer zalile tudi kletne prostore slovenjgraške bolnišnice. Na enem delu bolnišnice je meteorna voda pritekla po klančini, kjer dostavljajo zdravila. Na drugem delu bolnišnice pa je voda prebila kletno okno in je vdrla v eno od ambulant in jo poplavila.

Kot je danes za STA povedal direktor slovenjgraške bolnišnice Janez Lavre, je bilo v tej ambulanti okoli 20 centimetrov vode, ki se je potem razlila po celotni kleti bolnišnice. Ambulanta je danes zaprta, bolnike bodo o tem obvestili, kolikor lahko, ostale pa bodo pregledali v drugi ambulanti. Preveriti morajo tudi nekaj računalnikov, ki jih je voda zalila.

Vsa vitalna infrastruktura bolnišnice je ohranjena, kot tudi električna napeljava, računalniški sistem dela normalno, je še dejal Lavre.

Toča, velika kot jajce, je v sredo zvečer zajela tudi dele Koroške, Savinjske doline, Celja in Kozjanskega. Predvsem je nastala škoda na poljščinah in na strehah različnih objektov.