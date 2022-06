Medtem ko je imela nogometna reprezentanca sklepne priprave na tekmo, je Tomi Horvat skočil do Gradca, kjer je podpisal pogodbo za avstrijskega prvoligaša Sturm, Mura pa bo prejela rekordno odškodnino v zgodovini kluba. Dosedanji rekord je bil zimski prestop Karničnika v bolgarski Ludogorec za pol milijona evrov. Višine zneska niso razkrili, neuradno naj bi bila 700.000 evrov, z bonusi bi se lahko povzpela do milijona evrov. Obe reprezentanci sta novinki v ligi B narodov. Švedi, katere vrednost reprezentance je ocenjena na 203 milijone evrov (najdražja Isak iz Reala Sociedad sta vredna 40 in Kuluševski iz Tottenhama 30 milijonov evrov), so izpadli z elitne lige A. Slovenija z vrednostjo 116 milijonov evrov (največ sta vredna Oblak 60 in Šeško 10 milijonov evrov) je prvič v drugem kakovostnem razredu, kamor je napredovala iz lige C. Slovenski selektor Matjaž Kek s postavitvijo ni presenetil, saj se je odločil za igro s tremi branilci Blažičem, Bijolom in Mevljo v zadnji vrsti ter Stojanovićem in Sikoškem kot dodatnima varovalkama na bokih, kar je preizkušal tudi marca na pripravah v Katarju. V zvezni vrsti sta bila za garaško delo določena Gnezda Čerin in Kurtić, za kreacijo pa Zajc, ki je imel nalogo, da prevzame vlogo odsotnega umetnika Iličića. V napadu sta bila po pričakovanju Šporar, ki je klubsko sceno končal že na začetku maja in imel nato še težave s poškodbo, in Celar, ki je imel uspešno sezono v Luganu.

Švedi so tekmo začeli odločno in Slovenci so potrebovali pet minut, da so se otresli pritiska in ujeli ritem ter tudi prvi prišli do velike priložnosti, ki jo je po lepi kombinaciji Sikoška in Zajca nespretno zapravil vtekajoči Celar. Švedski odgovor je bila vratnica Claessona, po dobrih desetih minutah pa se je igra umirila. Medtem ko ob skromnem obisku 5123 gledalcev v Stožicah ni bilo pravega vzdušja, saj so bili še najglasnejši otroci, so navijači, ki so bili zunaj stadiona, vzklikali »NZS mafija« in tako protestirali, ker bo Maribor v novi sezoni na začetku zaradi kazni igral dve tekmi, Olimpija pa eno pred praznimi tribunami. Po pol ure je Slovenija, ki je postajala vse bolj pogumna, prišla do priložnosti prvega polčasa, a je premalo odločen strel Šporarja, kateremu očitno manjka samozavesti, brez težav ustavil vratar Olsen. V 39. minuti je Slovenija gostom podarila vodstvo. Dvoboj branilca Bijola in najboljšega švedskega igralca prvega polčasa Claessona je francoski sodnik Buquet (pre)strogo kaznoval z enajstmetrovko, ki jo je v vodstvo spremenil kapetan Forsberg, sicer soigralec Kampla v Leipzigu. V prvi polovici drugega polčasa so bili Švedi po igri in priložnostih bližje vodstvu z 2:0 kot Slovenci izenačenju. Kek je kakovost igre dvignil tako, da je s klopi na igrišče poslal Šeška, Karničnika, Lovrića, Verbiča in Zahovića. Gostitelji so se trudili, a so bili premalo konkretni, saj je vselej zmanjkal zaključni strel. V finišu tekme so Švedi zmago potrdili z golom Kuluševskega po pravi mojstrovini. V drugi tekmi v naši skupini je Norveška v Beogradu premagala Srbijo z 1:0.