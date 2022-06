Revizija zaposlovanja in napredovanj v Janševi vladi

V manj kot 24 urah je nova vlada izpeljala dve seji in obe sta bili v znamenju kadrovskih zamenjav. Današnji dan so zaznamovale tudi primopredaje poslov med novimi in starimi ministri, ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan pa je odobrila imenovanje 13 tožilcev, na kar so nekateri čakali kar dve leti.