Francoski diplomati, tudi nekateri veleposlaniki in visoki uradniki zunanjega ministrstva, so včeraj stavkali v protest proti reformi javne uprave, ki naj bi zmanjšala učinkovitost in prestiž francoske diplomacije. Okoli sto stavkajočih se je zbralo pred francoskim zunanjim ministrstvom Quai d'Orsayem. Nova zunanja ministrica Catherine Collona, ki podobno kot notranji in finančni minister prihaja z desnice, reforme in stavke ni komentirala.

Pobudo za drugo stavko v zgodovini francoske diplomacije je dalo 500 mladih diplomatov, ki se ne strinjajo z vse manj sredstvi za diplomacijo in zmanjšanjem števila zaposlenih na zunanjem ministrstvu v zadnjih 30 letih za polovico. Predvsem pa se čutijo prizadete, ker hoče predsednik Emmanuel Macron v prihodnjih letih postopoma odpraviti njihov posebni status. Po novem bi bil vsak diplomat »samo« uradnik v javni upravi in država bi ga lahko premestila tudi na druga ministrstva. Veleposlaniki pa bi lahko postali tudi državljani, ki niso poklicni diplomati.

»To je poklic profesionalcev«

Diplomati pa menijo, da njihovo delo zahteva specializacijo in več let izkušenj, zato ni primerno za amaterje. V reformi vidijo konec velike francoske poklicne diplomacije, ki naj bi bila danes v svetu tretja najpomembnejša, za ameriško in kitajsko. »Ta reforma je napaka, ker zanika našo strokovnost,« pravi eden od francoskih diplomatov, ki je hotel ostati neimenovan. »Našega poklica se je mogoče naučiti sčasoma, izkušnje si lahko pridobimo v praksi. Moje znanje je najprej dobro poznavanje določene zemljepisne regije in pa znanje tujih jezikov,« je dejal.

Anne Guégen, direktorica direktorata na zunanjem ministrstvu za severno Afriko in Bližnji vzhod, pravi: »Diplomacija pač ni improvizacija, ampak poklic profesionalcev.« Veleposlanica v Kuvajtu Claire Le Flécher pa je dan pred stavko dejala: »Drugega junija bom stavkala proti reformi našega statusa in proti zmanjšanju sredstev, ki jih naša država porabi za diplomacijo. Vrnitev vojne v Evropo kaže, kako pomembna je francoska diplomacija, tako v službi francoskih kot evropskih interesov.«

V težavah zaradi prevelike vneme

Vendar je v preteklosti težave pogosto delala ravno preveč ambiciozna francoska zunanja politika, kar je najbolj prišlo do izraza med obema svetovnima vojnama. Tedaj je Francija nastopala kot mogočna sila in igrala vlogo poroka nove evropske ureditve, se pravi versajskega miru (1919). A v drugi polovici 30. let se je izkazalo, da je samo žaba, ki se napihuje. Ko je namreč Hitlerjeva Nemčija postopoma kršila versajski dogovor in izstopala iz njega, zlasti s priključitvijo Avstrije in podreditvijo Češke, Francija tega ni bila sposobna preprečiti, čeprav je bila s krepitvijo nacistične Nemčije ogrožena tudi njena varnost.

Po drugi svetovni vojni so Francijo čakali ponižujoči porazi v Vietnamu (1954), Egiptu (1956) in Alžiriji (1961). Navsezadnje pa Francija pred 30 leti ni znala preprečiti vojn v nekdanji Jugoslaviji. Pozitivno vlogo pa je imela leta 2013, ko je preprečila napad džihadistov na dvomilijonski Bamako v Maliju. Vendar zdaj francoska zunanja politika doživlja poraz ravno v Maliju, saj se zaradi svoje nepriljubljenosti med Malijci, ki so pri tem naivni in žrtve demagogije, in zaradi prisotnosti ruskih plačancev čuti prisiljena zapustiti to državo, ki je še naprej leglo džihadistov.