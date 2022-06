Na OP Francije v Parizu se je vnela živahna debata o primerjavi ženskega in moškega tenisa. Kamen spotike so bili večerni dvoboji, ki so jih na Rolandu Garrosu uvedli letos, začeli pa so se najprej ob 20.45, če so bili pred tem na osrednjem igrišču Philippa Chatrierja že odigrani vsi predvideni dvoboji. Od desetih večernih terminov je bil daleč najbolj gledan torkov četrtfinalni dvoboj med Rafaelom Nadalom in Novakom Đokovićem. Med pariškimi teniškimi večeri sta na osrednje igrišče le enkrat stopili ženski, ko je domačinka Alize Cornet premagala nekdanjo zmagovalko Rolanda Garrosa Latvijko Jeleno Ostapenko. Direktorico turnirja Amelie Mauresmo so novinarji vprašali, zakaj v najbolj gledanih terminih niso več tekmovale ženske. Odgovorila je, da ženski dvoboji niso tako privlačni kot moški.

Na izjavo nekdanje prve igralke sveta se je odzvala aktualna številka 1 svetovnega tenisa Iga Šwiatek. »Preseneča me, da je to izjavila igralka, ki je bila dolga leta članica ženskega teniškega združenja in zmagovalka Wimbledona in Melbourna. Menim, da ima ženski tenis veliko prednosti v primerjavi z moškim,« je bila neposredna Poljakinja. Iga Šwiatek je dodala, da nima nič proti, da nikoli ni nastopila v večernem terminu, saj raje svoj posel opravi prej kot v večernih urah. Podobnega mnenja so bili številni teniški igralci, najglasnejši kritik večernih dvobojev pa je Rafael Nadal. Španec pravi, da imajo tisti, ki igrajo zvečer, skoraj en dan manj časa za pripravo na naslednji dvoboj, kar je lahko ključnega pomena. Kljub kritikam ne gre pričakovati, da se bodo organizatorji odpovedali večernim dvobojem, saj gredo v prodajo druge vstopnice, odmevi so bili odlični, zaslužek skoraj 44 milijonov evrov težkega turnirja pa je bil precej višji.

V ženskem finalu Iga Šwiatek in Coco Gauff

Iga Šwiatek je včeraj v polfinalu OP Francije dosegla 34. zaporedno zmago ter se na večni lestvici najboljših teniških igralk po letu 2000 na drugem mestu izenačila s Sereno Williams. Poljakinja je Rusinjo Dario Kasatkino nadigrala s 6:2, 6:1. Enaindvajsetletna prva igralka sveta se bo v jutrišnjem finalu pomerila s tri leta mlajšo Coco Gauff. Američanka je bila v drugem polfinalu prepričljivo boljša od Italijanke Martine Trevisan s 6:3, 6:1. »Tu v Parizu se počutim odlično. Vse stvari gredo v pravo smer in komaj čakam, da se začne finale. Tako kot nisem bila nič nervozna pred polfinalnim dvobojem, mislim, da tudi v soboto ne bom. To je samo en dvoboj več v karieri,« je samozavestna Coco Gauff, ki že več let velja za up svetovnega tenisa, a je, kot kaže, dozorela prav letos v Parizu. »Uživaj v življenju, je moj moto. Pred leti sem opazila, da me v življenju zanimajo zgolj zmage, porazi pa mi režejo krila. Zdaj je drugače. Na življenje, ki je pred menoj, gledam vznemirljivo. Trdo garam, da zmagujem. A tudi, če izgubim, ni konec sveta. Obstajajo precej pomembnejše stvari od mojih porazov,« dokazuje svojo zrelost Coco Gauff.

Favorita Nadal in Ruud

Danes bosta v Parizu moška polfinalna dvoboja. V vlogah favoritov bosta trinajstkratni zmagovalec Pariza Rafael Nadal in Norvežan Casper Ruud, ki se je prvič v karieri uvrstil v polfinale turnirja največje četverice. Španec se bo pomeril z Alexandrom Zverevom, Ruud pa s Hrvatom Marinom Čilićem. Letošnji Roland Garros je izjemno nepredvidljiv, opekli so se številni favoriti. V ženski konkurenci je denimo v osmino finala izmed prvih desetih igralk sveta napredovala le Iga Šwiatek, v moških četrtfinalih pa sta imela tako Nadal kot Zverev na papirju manj možnosti proti Novaku Đokoviću in Carlosu Alcarazu.

Alexander Zverev že več let sodi v vrh moškega tenisa, za zdaj pa na turnirjih največje četverice še ni premagal ne Novaka Đokovića ne Rafaela Nadala. »Res je in želim si, da bi se to spremenilo. Nekajkrat sem bil na turnirjih za grand slam že povsem blizu uspeha, a nisem naredil odločilnega koraka, kot sem ga denimo na drugih turnirjih. Četrtfinalna zmaga proti Alcarazu mi je vlila veliko samozavesti, saj sem premagal po mojem mnenju trenutno najboljšega igralca na svetu. Zavedam se, da bom moral igrati še bolje, če bom želel premagati Nadala,« odgovarja Alexander Zverev. Nemec je dejal, da je njegov današnji tekmec na igrišču Philippa Chatrierja res neverjeten. »Rafaela smo na enem od treningov opazovali jaz, moj oče in trener Sergi Bruguera. Potem pa smo ga videli na osrednjem igrišču v Parizu, kjer so njegove žogice s forehandom 30 kilometrov na uro hitrejše kot drugod. To pomeni, da na svojem najljubšem igrišču igra 30 odstotkov bolje,« je bil slikovit Zverev.