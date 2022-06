Dolgoročni načrti Krškega vezani na nuklearko

Na podlagi izkušenj ob gradnji prvega bloka jedrske elektrarne se v Krškem že pripravljajo na izzive, ki jih s seboj prinaša nova nuklearka, četudi njena gradnja še ni zagotoljena. Toda če bo zgrajena, bo to za Krško pomenilo več tisoč novih prebivalcev in s tem tudi potrebe po novih stanovanjih, vrtcih, šolah in drugi infrastrukturi.