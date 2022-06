A zdi se, da množice bežečih podjetnikov tečejo z dežja pod kap. Kajti v Avstriji, v Gradcu, bo 25. junija mega Yugo fešta, ki jo že nekaj let pripravlja Komunistična stranka Avstrije – izpostava Gradec. Ta je, kot veste, vladajoča stranka tega mesta. Skratka, na fešti bo poskrbljeno »za vse, ki so vedno bili, še vedno so ali so vedno želeli biti YU GO«. Za glasbo bo med drugim poskrbel Lačni Franz, za pravo razpoloženje pa »močne pijače«. Seveda fešto oglašujejo z rdečo petokrako zvezdo in fotografijo partizanke, tako da ni dileme, kje so doma pravi komunisti. V Avstriji.