Le dan po tistem, ko je uradno prekinil pogodbo s Celjem, je 39-letni Simon Rožman postal trener nogometašev Domžal. Izbira je prvi posel novega športnega direktorja Senijada Ibričića: »Ko je Rožman postal prost v Celju, je bil zame edini možen izbor.« Matej Oražem je prevzel funkcijo izvršnega direktorja kluba, ki pa bo imel tudi svetovalca za nogometne zadeve Slavišo Stojanovića. Potem ko je bil Stojanović dva tedna prvi kandidat za trenerja, bo pomagal pri analitiki, za katero je še posebno specializiran, in svetoval s pogledom od zunaj.

Za Rožmana so Domžale že tretji slovenski klub v zadnjih 14 mesecih, potem ko je po slovesu od Reke 27. februarja 2021 neuspešno vodil Maribor od 20. marca do 20. septembra 2021 (23 tekem) in Celje od 1. januarja do 1. junija 2022 (17 tekem). »Zadovoljen sem, da sem prišel med dobre ljudi. Poznam klub, razmišljanje ljudi in vrednote. Vse, kar je bilo narejeno doslej, bi rad nadgradil. Prepričan sem, da lahko igramo dober, zanimiv in rezultatsko uspešen nogomet,« je povedal Simon Rožman in pojasnil, da se je s Celjem razšel prijateljsko, potem ko je klub z njim želel enostransko prekiniti pogodbo.

»V prejšnjih dveh klubih sem padel v težko situacijo, kjer je bilo treba marsikaj narediti, selekcionirati in postaviti pravila. Na kratki rok ni bilo vidnega rezultata, a je bilo v obeh strukturah narejenih veliko dobrih stvari. Predvsem sem se naučil, kaj mi pomenijo medosebni odnosi in zaupanje,« se je v preteklost ozrl Rožman. Pravi, da je imel v zadnjih dneh tisoč klicev za službo, a so bili le trije realni. »Lahko bi se odločil za finančno bogatejšo ponudbo, a sem v obdobju življenja, ko mi več pomenijo druge vrednote. Iz prvega obdobja iz Domžal in z Reke imam vrhunsko izkušnjo, da se ljudje, ki vodijo klub, ne spreminjajo po burji in jugu, ampak držijo fokus, da tisto, kar se dogovorimo za štirimi stenami, tudi velja. V Sloveniji se dogaja, da delamo z mladimi slovenskimi igralci, a je povprečna starost ekipe 30 let in je v njej devet tujcev. Od vseh slovenskih klubov so Domžale največji približek mojim življenjskim in poklicnim vrednotam,« je bil zgovoren Rožman. Priprave bo ekipa začela 10. junija.

Rožman tako v slovenskem nogometu teče drugi krog. Potem ko se je vrnil v Celje, se je zdaj v Domžale, kjer je uspešno deloval tri leta, med letoma 2016 in 2019. »Moramo biti skromni, delavni in v odnosih drugačni kot hitre instant zgodbe. Prepričan sem, da smo lahko na dolgi rok uspešni, da se uvrščamo v evropska tekmovanja in razvijamo mlade igralce. Izkušenj in energije imam dovolj, manjka pa igralcev, kakršen je bil Ibričić, ki soigralce delajo boljše in si jih Slovenija trenutno ne more privoščiti,« je pogled v prihodnost usmeril Rožman. Dosedanji trener Dejan Djuranović ostaja v klubu, o njegovem statusu se bodo pogovorili.

Velikih sprememb v igralskem kadru ne bo, saj je Rožman prepričan o konkurenčnosti ekipe. Ker se drugič v zadnjih treh letih niso uvrstili v Evropo in je zaradi covida-19 malo zamrl tudi trg za prodajo igralcev, bodo morali racionalizirati poslovanje. Upajo, da jim ne bo treba na hitro prodajati najboljših igralcev, med katerimi izstopa 17-letni desni bočni branilec Mitja Ilenič, za katerega Ibričić pravi, da ni le najboljši mladi igralec v Sloveniji, ampak v vsej regiji. Matej Oražem je optimističen, da bo jeseni uspešen s kandidaturo za župana Domžal.