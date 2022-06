Zazrite se vase. Eni in drugi!

Pogled izza volana osebnega avtomobila. Kolesarjev je na naših cestah vse več. Nič čudnega, vsi bi bili radi Pogačarji in Rogliči. Vse več jih je v mestih. Vsi bi bili radi zeleni in eko in na sploh v trendu. Ti v mestih so najhujši. Vozijo se seveda brez čelade, s telefonom v rokah, z otrokom na zadnjem sedežu, s psom v košari na sprednjem in s slušalkami na ušesih, da ja nič ne slišijo. Vozijo se po cestah, pločnikih, zelenicah, še najmanj jih je na kolesarskih stezah. Pred prehodom za pešce se nihče ne ustavi in ne gre peš čez cesto. Vozijo se naprej. Rdeča luč na semaforju jim ne pomeni nič, kolesarja, ki bi z roko nakazal smer zavijanja, vidiš težje kot jurčka v gozdu. Ponoči se vozijo brez luči, pa še pijani po možnosti. Tisti zunaj mest drvijo po klancih kot Mohorič na kolesarski dirki, po glavni cesti se vozijo vštric, če jim potrobiš, ti s srednjim prstom pokažejo, kaj si mislijo o varni vožnji drug za drugim. Statistika je jasna. Kar 60 odstotkov vseh nesreč, v katerih so udeleženi, povzročijo kolesarji sami, tretjina jih vozi brez čelade, lani jih je umrlo deset, letos, ko se sezona še ni prav začela, že štirje.