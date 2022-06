»Evropejci prvič v naši zgodovini financiramo načrt za oživitev gospodarstva, kot je Naslednja generacija EU, v obsegu, kakršnega še ni bilo. Gre za skupni evropski denar, države članice in Evropski parlament pa so z zakonom določili, da moramo zagotoviti, da se ta denar porabi v skladu z našimi vrednotami in pravili,« je dejala predsednica Evropske komisije.

Evropska komisija je v sredo potrdila poljski načrt za okrevanje in odpornost, v skladu s katerim naj bi ta članica EU prejela 23,9 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 11,5 milijard evrov v ugodnih posojilih. Vendar pa v Bruslju poudarjajo, da bo denar izplačan šele, ko bodo izvedene ustrezne pravosodne reforme.

Tudi viri pri EU medtem glede neodvisnosti sodstva na Poljskem zagotavljajo, da ta država ne bo prejela izplačila, dokler Evropska komisija ne bo ocenila, da je Poljska izpolnila dva mejnika na področju vladavine prava.

Prvi obsega reformo ureditve za disciplinske postopke proti sodnikom, ki bo morala vključevati nov pristojni organ in novo podlago za disciplinsko odgovornost. Drugi mejnik pa zahteva revizijo postopkov proti sodnikom, izvedenih s strani problematične disciplinske zbornice vrhovnega sodišča. Rok za izpolnitev teh dveh mejnikov se izteče konec junija, pojasnjujejo viri.

V poljskem načrtu za okrevanje in odpornost je še tretji mejnik na področju vladavine prava, ki pa predstavlja neke vrste varovalko. Z njo želijo zagotoviti, da je bila revizija postopkov proti sodnikom opravljena. Rok za to se bo iztekel konec prihodnjega leta.

Medtem pa je poljski premier Mateusz Morawiecki izjavil, da je le malokdo sprva verjel, da bo mogoče doseči kompromis v EU in poudaril, da Poljska zagotovo ne bo odobrila anarhije v pravosodju, saj je suverena odločitev vsake članice EU, da bi bil pravosodni sistem čim bolj učinkovit.

Sredstva bodo po besedah predsednika vlade v veliki meri porabljena za podnebno in energetsko tranzicijo. »To bo dobro služilo poljskemu gospodarstvu in poljskemu ljudstvu, poleg tega pa bo omogočilo, da Evropa postane neodvisna od ruskih energetskih surovin,« je dodal.

Na zastoj svežnja za okrevanje in odpornost je vplivala tudi vojna v Ukrajini. Poljska, ki meji na Ukrajino, je v ospredju solidarnostnih prizadevanj EU in je glavna vstopna točka v blok za skoraj sedem milijonov Ukrajincev, ki so pobegnili iz države.

Predsednica Evropske komisije se je tako zahvalila vsem Poljakom za njihovo izjemno velikodušnost. »Z odprtimi rokami ste sprejeli več kot tri in pol milijona beguncev. To je svetel zgled za ves svet,« je še dodala.

Poleg Poljske je tudi madžarski načrt za okrevanje še naprej pod drobnogledom komisije, saj ima proračun EU od leta 2021 dodatno raven zaščite v primerih, ko kršitve načel pravne države vplivajo ali bi lahko vplivale na finančne interese EU. Ta raven pogojenosti proračuna EU pa omogoča sprejemanje ukrepov za zaščito proračuna, kot na primer začasno ustavitev plačil ali finančne popravke.