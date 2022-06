Mnogi so se po tem, ko sta se v finale košarkarske lige ABA prebila Crvena zvezda in Partizan, ustrašili, da bodo tekme med večnima rivaloma ponudile še kaj več kot le športni spektakel. Spomin na leto 2019, ko so finalni obračuni med Crveno zvezdo in Budućnostjo bolj kot na košarkarske tekme spominjali na vojno stanje, je še kako živ. Takrat je prišlo tudi ostro opozorilo vodstva evrolige, ki si seveda takšnih neljubih prizorov ne želi, in ker se v najelitnejše evropsko tekmovanje prebije prvak jadranskega tekmovanja, je posledično črna lisa padla tudi na njih. Na žalost se najbolj nezaželeni scenariji ponavljajo. Partizan je sicer tretjo tekmo dobil s 70:67 in izid v zmagah znižal na 1:2.

Medtem ko je prva tekma minila v dokaj mirnem vzdušju, je na koncu druge završalo. Potem ko je Crvena zvezda prišla do druge zmage, so na igralce Partizana s tribun začeli leteti najrazličnejši predmeti, provokacije navijačev, ki so bili najbližje parketu, pa so iz tira spravili Mathiasa Lessorta, ki je želel z enim od njih fizično obračunati. Strasti so mirili tudi košarkarji Zvezde, ki so na koncu celo naredili »koridor« ter tako košarkarje Partizana pri odhodu v slačilnice zaščitili pred vžigalniki, kovanci in še čim. Zvezda je za dogodke dobila visoko finančno kazen 62.500 evrov vodstva lige ABA, na naslednjih treh domačih tekmah pa bodo zaprti določeni sektorji dvorane Aleksandra Nikolića. Je pa bilo hitro jasno, da bo na tretjem obračunu naelektreno ozračje, saj je bil to hkrati prvi finalni, na katerem je bil v vlogi gostitelja Partizan.

Odlično košarkarsko predstavo so tako znova zasenčili izpadi navijačev. Po izenačeni tekmi je košarkar Partizana Kevin Punter 57 sekund pred koncem zadel trojko za vodstvo gostiteljev, ko je srbskega sodnika Uroša Nikolića s tribun zadel predmet. Skupaj s Slovencema Matejem Boltauzerjem in Milanom Nedovićem je prekinil tekmo, ker pa se stanje ni umirilo, so zapustili parket. Ob odhodu v slačilnice je Boltauzer dobil celo udarec v glavo. Prekinitev je nato trajala okoli 45 minut, saj so morali del tribun sprazniti, v zaključku pa je Partizan zadržal prednost. »Navijače Partizana pozivam, da česa podobnega nikoli več ne naredijo. Nasprotniku naj dovolijo, da igra brez strahu za lastno varnost, kot se želim tudi sam počutiti na katerem koli gostovanju. Ne vem, ali se zavedamo, a sliki z druge in tretje tekme sta šli v Evropo in po svetu. Kaj si bodo ljudje mislili o nas? Se zavedamo, kako nevarno je, da s tribun letijo stekleni predmeti, vžigalniki, kovanci, celo mobilniki in vrečke, polne pljunkov ali še česa hujšega? Enako počnejo eni in drugi navijači. To se ne sme več ponoviti,« je bil jasen trener Partizana Željko Obradović. Liga ABA se je pred četrto tekmo že odzvala in zaprla večji del tribun ob igrišču.

Po dogodkih so iz vodstev obeh klubov pričakovano letele hude obtožbe na račun nasprotnika, nihče pa ni prevzel odgovornosti za nastalo situacijo, temveč so se oboji postavili v vlogo žrtve. Dejstvo je, kar je poudaril tudi Obradović, da pri vsem skupaj najbolj trpi šport oziroma košarka. Zagotovo pa dogajanje ne bo ostalo neopazno pri vodilnih možeh evrolige, ki naj bi v prihodnji sezoni ob skoraj gotovi izključitvi ruskih klubov medse sprejeli oba beograjska predstavnika. A ni povsem nemogoče, da bi si ob neljubih prizorih premislili.