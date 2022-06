Če ste v zadnjem času opazili, da vam gredo besede težko z jezika, obenem pa se vam ves čas rušijo načrti, niste sami krivi. Po zapisanem na spletnem mestu metropolitan.si, gre namreč za učinke planetov, ki se spletajo visoko nad našimi glavami. Zadnje dni je, kot pravi astrološka stroka, še posebno aktiven planet Merkur, ki nam v obdobju tritedenskega retrogradnega gibanja lahko povzroča težave, saj menda vlada komunikaciji, našim mislim, tehnologiji in računalništvu, prometu, trgovini in resnici. Če se torej znajdemo v prometnem zamašku in se nam pogosteje kot običajno sam od sebe ugasne telefon ali zmrzne računalnik, kot so še dodali, to pomeni samo to, da nam je vesolje pustilo sporočilo.

Kot ga je denimo igralcu Ivu Barišiču, ki ga je tam nekje na Madagaskarju zadel meteorit, potem ko je novica, da je letošnji prejemnik Borštnikovega prstana, najuglednejše igralske nagrade pri nas, dosegla tudi otok v Indijskem oceanu. »Res, sporočilo iz Maribora me je tako presenetilo, da sem se počutil, kakor bi me zadel meteorit. Čisto paf sem bil, sesedel sem se. Najprej sem pomislil, da je mogoče potegavščina, te so dandanes že nekaj običajnega. Prijatelje sem prosil, naj še oni preberejo in mi povedo, ali je lahko to res. Začeli so me objemati, mi čestitati, naročili smo rundo … Sam sicer ne pijem alkohola, naročil sem si vodo. Nikoli nisem pričakoval, da me bo kdaj zadel tako velik meteorit,« je zaprepadeni Barišič strnil nekaj vtisov za Primorske novice. A očitno je Merkurjev vpliv skopnel še pred 10. junijem, ko naj bi po napovedih zvezdogledov vpliv retrogradnega Merkurja začel popuščati. Še preden pa nas dokončno izpusti iz svojega primeža, se lahko že formalno vržemo v morje, saj se je po poročanju državne tiskovne agencije STA s 1. junijem uradno začela kopalna sezona na morju. In kot so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso), se glede na prve letošnje rezultate meritev lahko tudi letos nadejamo dobre kakovosti vseh kopalnih voda, tudi večine morskih.

Ljubitelji navtike pripravljeni

Nič čudnega torej, da so naše zvezdniške eminence že v nizkem startu, da se spoprimejo z valovi, vetrovi, morskimi pošastmi in sirenami. Predvsem tisti, ki spadajo med pomorščake. V reviji Lady so se namreč lotili raziskovalne naloge o tem, ali so slovenski ljubitelji navtike, kot so poimenovali svoj predmet raziskave, že pripravljeni na novo plovno sezono. Sicer ni bilo govora o tem, kakšna in koliko vredna je slovenska zvezdniška flota, ampak o tem, kako potekajo vzdrževalna dela na njihovih ladjah. Kot smo izvedeli, je večina sogovornikov svoje lepotice v teh dneh že izpustila v morje. Gianni Rijavec je eden izmed kapitanov, ki so se pohvalili, da vsa pripravljalna dela opravijo sami. »Barko je treba najprej zbrusiti in na novo namestiti zaščitno plast tistega dela plovila, ki je v vodi. S tem preprečimo nabiranje alg in školjk. Treba je opraviti pregled motorja in barko res temeljito očistiti. Tako zunanjost kot notranjost. Vse to naredim sam, zato tiste dni večinoma preživim delovno ob morju,« je o svojih mornarskih delih na kopnem razlagal Rijavec.

V nasprotju z njim Reno Čibej, pevec ansambla Kingston, motor svojega plovila med zimovanjem na trdnih tleh zaupa strokovnjakom, da ga temeljito pregledajo in poskrbijo za osnovno vzdrževanje, kot se je izpovedal. Če je treba, pa na svoje pomorsko prevozno sredstvo nanese še nov premaz, za kar poskrbi kar njegov sin, ki mu je nasploh v veliko pomoč. Tudi vsestranska igralka in pevka Tanja Ribič je že pripravljena na novo sezono. Vendar le na kopnem. In to na vrtu. Pravzaprav na več vrtovih. Treh. Kot se je razgovorila za revijo Suzy, se tako trudi postati samooskrbna s prehranskimi dobrinami, da ima vrtove kar na treh koncih. V Istri, v Ljubljani in na Štajerskem. »Letos bom pustila vrt na morju počivati, ker na tri konce ne bom mogla, pa tudi zato, ker imam zdaj veliko njivo na Štajerskem. Pri njej mi pomagajo sosedi. Jaz sem še malo amaterka,« je prostodušno priznala. Ampak se uči. Od sosedov, ki se ukvarjajo z miroljubnim kmetijstvom. In ne samo, kot je naštela, da ne uporabljajo umetnih gnojil, herbicidov in pesticidov, niti hlevskega gnoja ne uporabljajo, temveč kolobarijo in zemlje ne posiljujejo. Poleg vsega tega pa se še borijo za stara semena, kar jo je povsem očaralo. Prepričana je, da se moramo vrniti k naravi, saj z grozo v očeh opazuje, kako se zemlja okrog hiše njenih staršev pretirano plemeniti s hlevskim gnojem. »Potočki so rjavi, srce me boli,« je bila razočarana in še opozorila, da nas čaka še ogromno dela, da se zavemo, da imamo naravo, ki nas podpira, ne pa da jo uničujemo in žagamo vejo, na kateri sedimo.

Naporni dnevi za Ano Klašnja

Medtem ko so mornarji in kapitani še varno v pristanih, Tanja pa sadi vrtnine in skrbi za floro in favno, je cvet slovenskih deklet za revijo Suzy razglabljal na temo rdeče barve, ki so jo okarakterizirali za simbol moči in upora ter v uvodu k anketi še navdahnjeno zapisali, da smo končno dočakali zgodovinski trenutek, ko je na čelo državnega zbora stopila ženska – Urška Klakočar Zupančič. A kaj, ko so moški spet pokvarili žensko zabavo, ker so se, vsaj po njihovem prepričanju, bolj kot v njene sposobnosti, znanje in veščine poglobili v rdeče čevlje, ki jih je nosila na ustanovni seji. »Moji salonarji so naredili celega hudiča,« se je, sodeč po zapisanem, zasmejala nova predsednica in spregovorila o pomenu rdeče barve. »Rdeča barva je zame barva ljubezni. Ljubezen pa je univerzalna sila, ki združuje ljudi in tudi druga živa bitja. Ljubezen je življenje,« je v poetičnem duhu razglabljala Klakočar-Zupančičeva, je pa še namignila, da se zaveda, da je bila rdeča barva v zgodovini znak različnih političnih in religioznih agend, zato jo nekateri dojemajo tudi kot kontroverzno.

Da rdeča v sebi skriva posebno magijo, ki ima na moške precej stranskih učinkov, je prepričana tudi manekenka Iryna Osypenko. Še več, po njenem mnenju se je bojijo kot hudič križa. »Ne rečejo slučajno, da nekdo vidi rdeče, kadar je tik pred izčrpanjem oziroma pod hudim stresom. Obenem pa z njo povezujejo telesnost, spolno slo, zlasti pri ženskah, saj se jih moški bojijo, ker vedo, da bodo kmalu prevzele vajeti. In če so oblečene v ognjevito barvo, potem se dedci počutijo povsem nemočne,« je o rdečini razglabljala Osypenkova in dodala, da se zgleduje po močnih ženskah, ker je prepričana, da je zgodovinsko dokazano, da so bile skupnosti, dežele, kraljevine in druge družbene ureditve v razcvetu, kadar je bila vodilna vloga dodeljena ženski. Tako kot je pri baletu, pri katerem so vodilne vloge vedno rezervirane za ženske. In tudi njih včasih nekateri vidijo v napačni luči. V Svetu 24 so na primer zapisali, da so za priznano baletno solistko Ano Klašnja zelo naporni dnevi, saj je imela kar nekaj ponovitev baletov Dunajski večeri v Operi, zaplesala pa je tudi na Dobrodelnem svečanem baletnem koncertu za mir. »Včasih mi kdo reče, da nič ne jem, ker sem tako suha, a to ne drži. Ko imamo predstave vsak večer, tudi če jem, hrana namreč kar pade skozi mene. Hvala bogu nimam težav s tem, da bi pridobila kakšen kilogram, tako da se bojim, da bom, ko bom nehala plesati, kar okrepljena. A pravijo, da so potem gube na obrazu manj vidne, tako da ima vsaka stvar kakšno prednost,« je o rečeh, ki so marsikaterim očem skrite, povedala Klašnjeva.