“Občinstvo se mora navaditi na novi termin”*

Spomladi 1984 je v mojo pisarno vstopil dijak in me nagovoril: »Tovariš ravnatelj, v časopisu neki Dušan Jovanović razlaga, da njihovo gledališče ne more nastopiti v Mariboru. Naj nastopijo pri na nas na šoli, pokličite Jovanovića.«