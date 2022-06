Ključno se mi zdi, da so obstoječe stranke, umeščene na levico in levo sredino, izkazale premalo odločnosti v medsebojnem povezovanju. Tem strankam smo izrekali različna opozorila, priporočila, priprošnje za bolj aktivno sodelovanje, skupno nastopanje. To se ni zgodilo. Še posebej Socialni demokrati se niso preizprašali, na novo kritično opredelili do svojega preteklega delovanja in predvsem do svojih preteklih, še vedno prisotnih voditeljev. Stranka ni menjala, le prerazporejala je svoje protagoniste. Ni se jasno profilirala kot socialna demokracija. To velja tudi za druge tako imenovane imenske stranke, ki že po svoji naravi nimajo dolgoživosti. Sobotna priloga Dela