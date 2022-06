Naš pisatelj Janez Trdina je v knjigi Bajke in povesti o Gorjancih pisal, da so v starih časih tam živele vile, med njimi tudi rojenice. Dasiravno ljudi niso sovražile, so se človeški družbi rade izogibale, ljudem koristno svetovale in zanje tudi kaj dobrega storile. Da, takšne naj bi bile takratne vile. Današnje, posebno tiste iz donedavna vodeče strankarske nomenklature, pa počno vse kaj drugega. Namesto da bi pomagale pri rojevanju vlade dr. Goloba, so se zoper njo zarotile z metanjem peska v kolesje in streljanjem nanjo z vsemi možnarji. Pokazale so se kot zlobne vile, povsem drugačne od tistih v knjigi Janeza Trdine, trdno odločene, da brez milosti očrnijo vse, ki prihajajo iz novih demokratičnih logov na naš politični oder.

V parlamentu so uporabljale vse mogoče trike in nizke udarce zoper novonastajajočo vlado, samo da bi bodočemu mandatarju otežile prevzem izvršilne veje oblasti. Med njimi sta pred dnevi izstopala tako bridko zamenjani dosedanji vodja poslanske skupine SDS kot bojevita poslanka te stranke izpred srednjeveškega Rifnika v občini Šentjur. Nihče od njiju ni premogel ene same spodbudne besede, ki pritiče rojevanju nove vlade. Nasprotno, premogla sta obilo podtikanj in apriornih kritik, celo rdeči čeveljci nove predsednice DZ so jima bili v navdih. Nekdanje vile rojenice so (po Janezu Trdini) imele povsem drugačno poslanstvo. Pomagale naj bi pri izbiri darov in ustvarjanju razmer za srečne prve korake novorojencev v življenje.

Bolj ko se ladja SDS potaplja, bolj postaja očitno, da se njeni prvaki niso ničesar naučili iz rezultata zadnjih volitev. Obnašajo se, kot da so še vedno za krmilom države, negirajo na volitvah izraženo voljo ljudstva in hočejo »pohoditi« prejeto zaupanje Gibanja Svoboda.

To je po moje razlog več za temeljit razmislek o vlogi političnih strank pri nas in za njihovo preglednejšo opredelitev v slovenski ustavi. Še posebno, ker si nekatere od strank privoščijo samopašno poseganje v kadrovsko politiko, v konkretna kadrovanja na vodilna mesta v državnih organih, glede na strankarsko zvestobo, namesto glede na izkazano sposobnost.

Prepričan sem, da bo nova slovenska vlada, ko bo zavihala rokave, k svojim do sedaj jasno postavljenim prioritetam dodala tudi pobudo našim ustavnim strokovnjakom, da pristopijo k določnejšemu opredeljevanju vloge političnih strank v našem političnem sistemu, v duhu sedanjega 82. člena slovenske ustave, ki opredeljuje, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva (in ne političnih strank!) ter niso vezani na kakršno koli navodilo. To pomeni, da vloga strankarskih aparatov ni posegati v pravice državljanov (tudi poslancev DZ) in jim narekovati, kako naj v parlamentu glasujejo in koga naj volijo.

Zato gre podpreti napovedane temeljite reforme obstoječega volilnega sistema, ki je dopuščal predrznejšim in samopašnim strankarskim vodstvom preveč prostora za njihove volilne in druge politične manevre, v duhu Machiavellijevih manir.

Dr. Emil Rojc, Celje