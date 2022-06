»Na blejskem gradu, kjer gospodari grof Lambergar, je vedno živahno, grof je družaben in odličen gostitelj. V goste rad vabi plemiče in viteze s spremstvom od blizu in daleč. Grad je takrat prizorišče imenitnih sprejemov prelestnih gospodičen in pogumnih vitezov, njihovih lahkotnih plesov in prikazov mečevanja, ne manjkajo pa niti zabavni dvorni norčki,« so zapisali v Zavodu za kulturo Bled, ki upravlja blejski grad. Ne gre za pomoto, pač pa za dolgo pričakovano dogajanje – začeli so se namreč 14. srednjeveški dnevi, ki bodo na gradu in v njegovi okolici potekali do nedelje.

Pod gradom je postavljen Lambergarjev tabor, kjer se obiskovalci lahko spoznajo s srednjeveškim orožjem, zaščitno opremo in viteškim kodeksom obnašanja, pridružijo se lahko šoli mečevanja in si ogledajo dvoboje z različnimi srednjeveškimi orožji ter druge nastope ali pa se pridružijo delavnicam, na primer delavnici srednjeveških plesov. Kot je že v navadi, tudi tokratne srednjeveške dneve na blejskem gradu bogatijo številni gostje iz tujine, ki skupaj z domačimi vitezi gojijo bogato tradicijo srednjeveških običajev.

Kulinarika in sejem

Konec tedna se bo v srednji vek vrnila tudi Škofja Loka. Po dveh letih premora zaradi epidemije se namreč vrača tradicionalni Historial, tokrat s prenovljeno podobo, vsebino in novim koledarskim terminom, je na sredini novinarski konferenci v Škofji Loki povedala vodja turizma pri Razvojni agenciji Sora Andreja Križnar.

Uvod v Historial bo petkov večerni dogodek na Loškem gradu, kjer bosta potekali predavanji o pekovski in pivovarski dediščini na Loškem. Glavnina Historiala pa bo tokrat strnjena na sobotno popoldne. Obiskovalci bodo spoznali starodaven sejemski utrip in cehovsko dediščino Škofje Loke, v živo spremljali izdelavo najrazličnejših izdelkov, poslušali glasbo različnih, tudi historičnih zvrsti, plesali, okušali loško kulinariko in sodelovali v družabnih igrah.

Posebna pozornost bo namenjena pekarstvu in pivovarstvu s prikazi peke različnih vrst kruha in starega načina destilacije piva, pa tudi klobučarstvu in tekstilijam. Dogajanje bo razporejeno po celotnem starem mestnem jedru in se bo sklenilo z večernim koncertom skupine Čompe.

Historial napoveduje začetek bogatega poletnega dogajanja v Škofji Loki, ki bo po dveh letih znova pisano, kot je bilo pred epidemijo. »Junij bo ponudil številne priložnosti za druženje, kulturna in športna doživetja. Številni dogodki bodo popestrili ulice in trge,« je poudaril škofjeloški župan Tine Radinja.