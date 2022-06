Odločitev, da presoja vplivov na okolje za gradbeno dovoljenje železniške postaje s povečanjem tovornega železniškega prometa skozi središče Ljubljane ni potrebna, ni samo nerazumljiva, temveč je tudi kazniva, saj ogroža zdravje in življenje občanov. Povečana prometna obremenitev postaje in okolja bo povečala število kroničnih obolenj in smrt občanov, tudi otrok, v dolga desetletja oziroma v neznano prihodnost, saj sta že danes hrup in obremenitve okolja najpomembnejša vzroka bolezni in prezgodnje smrti občanov (dr. Metoda Dodič Fikfak na okrogli mizi občanov, stanujočih ob železniški progi v Ljubljani, 12. 5. 2018).

»Tovorni vlaki na postaji so le gostje, omogočena bo kasnejša poglobitev proge. Postaja je planirana tako, da se dokončno uredi vse potniške tire in začasno zagotovi prevoznost štirih tirov za tovorni promet, ki bodo postajo prevozili v južnem delu, medtem ko bodo tiri severno, bližje avtobusni postaji, izključno potniški.« Za 450 tovornih vlakov po dokončanju drugega tira Koper–Divača, ki bodo prevozili železniško postajo vsake tri minute dan in noč, bodo štirje tovorni tiri verjetno zadostovali, a kako bo s hrupom in vplivi na okolje v času »gostovanja« površinske vožnje skozi postajo in kako dolgo bo »gostovanje« trajalo – pet, deset, petdeset let – o tem članek ne poroča. Skozi postajo bodo prevažali tudi nevarne in vnetljive snovi z možnimi posledicami razlitja in pa vojaške Natove transporte.

Peter Pahor še opozarja: »Dejstvo je, da država novo glavno železniško postajo gradi, ne da bi bilo pred tem razrešeno vprašanje ljubljanskega železniškega vozlišča, katerega umeščanje v prostor je še vedno na začetku. Cilj preureditve vozlišča je, da se tovorni promet loči od potniškega, kar skoraj gotovo pomeni poglobljeno tovorno progo do postaje v Zalogu.«

Kako bo po poglobitvi tovornega železniškega prometa s križiščem železniške proge in Dunajsko cesto, kjer se bo v kratkem rušil podvoz (Dnevnik, 3. 2. 2022), saj se bo moral podvoz poglobiti za 9 metrov in klančine podaljšati vse do Kozolca in Gospodarskega razstavišča ali pa urediti nadvoz, to v okras Emoniki in mestu, ter s križiščem proge s preurejenim megalomanskim šmartinskim podvozom (Dnevnik, 25. 3. 2022), v članku ni zapisano. Kako je z dovozom avtobusov iz Fabianijevega obroča na avtobusno postajo na Vilharjevi po poglobitvi železnice? Zakaj preurejati obstoječi podhod za kolesarje, če se bo rušil? Ničesar ni zapisano o ureditvi cestnega prometa in povezavi z mestnim prometom, taksi službi, shuttle transportu na letališče, kratkoročnih parkiriščih in 4500 parkiriščih v garažah v neposredni bližini postaje. Na pomembna vprašanja odgovorov ni.

Stihijsko planiranje ljubljanskega železniškega vozlišča se pospešeno nadaljuje. Oblasti mnenje občanov ne zanima in nima namena, da bi javnost vključila v za bodočnost mesta pomembne projekte.

Nadgradnja proge s protihrupno zaščito – »berlinski zid«, ki tudi vizualno deli mesto od zelenih površin parka Tivoli – se bliža koncu. Kdaj bo realizirana poglobitev proge, ki sta jo obljubila minister Jernej Vrtovec in prof. Koželj?

Še vedno čakava odgovor na vprašanje: kaj pa jugovzhodna obvoznica?

Peter Kerševan, u. d. i. a.

Milan Kovač, u. d. i. a.