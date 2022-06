Premislek časa, ki ga živimo

Z uprizoritvijo Požigi v režiji Nine Rajić Kranjac in izvedbi ljubljanske Drame se je v Mariboru sinoči začel osrednji del 57. festivala Borštnikovo srečanje, namreč tekmovalni program najboljših slovenskih uprizoritev, ki ga je letos oblikovala dramaturginja, kritičarka in teoretičarka Nika Leskovšek. Selektorica je imela sicer še nekoliko obsežnejšo nalogo kot običajno, saj se je tokrat obdobje izbora zaradi prekinitev produkcije ter premika festivala na pomlad raztegnilo na leto in pol; med približno 200 predstavami, ki so imele javno premiero med 1. julijem 2020 in 31. decembrom 2021, jih je nazadnje v konkurenco za nagrade izbrala šestnajst.