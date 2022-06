Med njimi je milijarder Aleksej Mordašov, pa tiskovna predstavnica ministrstva za zunanje zadeve Marija Zaharova, zaplenjeno je tudi več statusnih simbolov novodobnih ruskih bogatašev, kot so luksuzne jahte.

State Department se je ob tem pohvalil, da se rusko gospodarstvo opoteka pod težo mednarodnih sankcij, pri čemer je iz države pobegnilo okrog tisoč ameriških in drugih tujih podjetij.

V letošnjem letu se pričakuje dvoštevilčni padec ruskega BDP ter okrog 20-odstotna inflacija. To sicer številnim državam uspeva tudi brez kakšnih večjih mednarodnih sankcij, kot jih je deležna Rusija, škoda pa še zdaleč ni primerljiva s tisto, ki jo trpi Ukrajina.

S sankcijami so tokrat ZDA posebej privile Putinovega finančnega posrednika Sergeja Rodulgina in člane njegove družine, ter preprodajalce jaht, med drugim podjetje Imperial Yachts.

Na seznam tistih, ki nimajo dostopa do ameriških ali drugih tujih tehnologij in programske opreme, pa so uvrstili 71 posameznikov in organizacij.

State Department poudarja, da so ZDA doslej zaradi ruske agresije v Ukrajini uvedle sankcije proti več kot 1000 posameznikom in več kot 300 organizacijam ali podjetjem.