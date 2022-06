Celje. Na celjskem sodišču se je nadaljevalo sojenje Gregorju Ducmanu, ki je marca lani v Zalogu pri Šempetru z nožem umoril svojo mamo, ko je skušal vmes poseči oče, pa se je lotil še njega, tako da je obtožen umora in poskusa umora. Krivde ni priznal, v zagovoru pa je povedal, da je imel usodno noč blodnje in so ga preganjali demoni. Ko se je okoli pete ure zjutraj zbudil, mu je glas nekega Harija rekel, naj naredi to, kar je storil.

Da je imel občutek, da je ogrožen in mu vsi hočejo škoditi, je na sodišču pojasnjevala tudi izvedenka klinične psihologije Sonja Šešok. »Pri obdolženem gre za jasne znake osebnostne motnje z disocialnimi primesmi, kar je posledica dolgotrajnega jemanja drog. Te so vplivale na njegov razvoj,« je dejala Šešokova. Izvedenka psihiatrične stroke Bojana Avguštin Ahčin pa je pri obdolženem ugotovila več sočasnih osebnostnih motenj, tudi duševno, in dejala, da je po njenem vedenju obdolženi moril neprišteven. Nasprotno, da pri obdolženem ni zaznal psihoze, je na sodišču pojasnjeval mnenje drugi izvedenec psihiatrične stroke Peter Pregelj, ki je hkrati predstavil tudi izvedensko mnenje komisije za fakultetna izvedenska mnenja pri ljubljanski medicinski fakulteti. Ta je pri obdolženem zaznala dve psihični motnji, in sicer sindrom odvisnosti od več psihoaktivnih snovi ter neopredeljeno osebnostno motnjo, ki pa naj ne bi bila prisotna v času storitve kaznivega dejanja. Sta pa obe vplivali na Ducmanovo ravnanje kritičnega dne. »Ni mogoče sklepati, da obdolženi ni zmogel razumeti svojih dejanj,« je mnenje povzel Pregelj. Svoje videnje je na sodišču predstavila tudi specialistka psihiatrije Valentina Winkler Skaza iz ambulante psihiatrične bolnišnice Vojnik, kamor so nekaj ur po dogodku pripeljali Ducmana. Kot je povedala na sodišču, pri njem ni zaznala kakšnih posebnosti, o samem dogodku pa ni želel govoriti.

Zagovornica obdolženega Rosita Gabrilo je zato predlagala, da se angažira še en izvedenec psihiatrične stroke, a so prej prosili vse, ki so mnenja že spisali, da se do ugotovitev še enkrat opredelijo. Po pridobitvi dodatnih mnenj je bilo jasno, da vsak vztraja pri svojem. Zato je zagovornica vztrajala, da sodišče angažira še enega izvedenca psihiatrične stroke, čemur je senat tudi ugodil. Sojenje se bo nadaljevalo 1. septembra.