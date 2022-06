Analitiki so po poročanju AFP pričakovali, da bo skupina 13 rednih in deset pridruženih držav vztrajala pri politiki počasnega povečevanja črpanja nafte, s katero so začeli maja 2021. Vendar pa se je medtem povečal pritisk na 23-člansko skupino, naj črpanje okrepi bolj in s tem poskuša stabilizirati cene nafte, ki so dosegle rekordne vrednosti, odkar je Rusija napadla Ukrajino, čemur so sledile stroge sankcije zahodnih držav proti največji svetovni državi.

»Na srečanju je bil poudarjen pomen stabilnih in uravnoteženih trgov za surovo nafto in rafinirane proizvode,« je skupina Opec+ zapisala v skupnem sporočilu za javnost.

Pred srečanjem so se pojavljala ugibanja o prekinitvi sporazuma med 13 članicami Opeca, ki ji predseduje Savdska Arabija, in njihovimi 10 partnericami na čelu z Rusijo. Ameriški časnik Wall Street Journal je v ponedeljek poročal, da se v sklopu strogih sankcij razmišlja o začasni izključitvi Rusije iz skupine Opec+. Britanski Financial Times in nekateri drugi mediji so obenem izpostavljali ugibanja, da bodo črpanje močneje okrepili Savdska Arabija in Združeni Arabski Emirati.

Ipek Ozkardeskaya, višja analitičarka pri Swissquote Bank, je pred srečanjem za AFP pojasnila, da bi lahko Savdska Arabija in Združeni arabski emirati delno zapolnili vrzel, potem ko je bila v EU sprejeta odločitev o prepovedi uvoza ruske nafte. »Sistem kvot ni smiseln, ko Rusija zaradi novih evropskih sankcij ne more povečati svojega črpanja,« je dejala.

Članice Opeca+ so zaradi pandemije covida-19 leta 2020 občutno oklestile črpanje, lani, ko se je povpraševanje okrepilo, pa so ga začele postopoma znova krepiti. Odločitve o črpanju sprejemajo vsak mesec posebej na podlagi svežih ocen položaja na trgu.